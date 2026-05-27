Công an ở TPHCM hỗ trợ người dân khó khăn có nơi nương tựa

Ngày 27-5, Công an phường Bình Lợi Trung, TPHCM cho biết vừa hỗ trợ hai người dân lang thang xin ăn vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM.

Lực lượng chức năng phát hiện một người dân lang thang ăn xin trên cầu bộ hành Phạm Văn Đồng.

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm theo chỉ đạo của Công an TPHCM, Công an phường Bình Lợi Trung tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, công cộng và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Khuya 26-5, lực lượng chức năng phường Bình Lợi Trung tổ chức ra quân kiểm tra, rà soát các trường hợp lang thang xin ăn và những người cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện 1 trường hợp trên cầu bộ hành Phạm Văn Đồng và 1 trường hợp đang nằm trước cổng chùa Ân Phước. Cả hai được đưa về trụ sở để xác minh thông tin, tình trạng nhân thân và hoàn cảnh thực tế.

Qua xác minh, họ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, bị gia đình bỏ rơi.

Trên tinh thần nhân văn, trách nhiệm và kịp thời hỗ trợ các đối tượng yếu thế, tổ công tác đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao hai trường hợp vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM theo đúng quy định.

Trong quá trình được hỗ trợ, cả hai đều bày tỏ sự xúc động, cảm kích và gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng phường Bình Lợi Trung đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời để họ có nơi ăn ở, chăm sóc ổn định và được bảo đảm an toàn trong cuộc sống.

Thời gian tới, phường Bình Lợi Trung tiếp tục phối hợp các lực lượng duy trì thường xuyên công tác tuần tra, rà soát, hỗ trợ các trường hợp cần được bảo vệ khẩn cấp, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, nghĩa tình.