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Pháp luật

Công an TPHCM bắt khẩn cấp bà trùm điều hành "luật ngầm" tại Chành cua 46

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Sau thời gian dài theo dõi, Công an TPHCM đã bắt giam 17 đối tượng cộm cán, xây dựng "luật ngầm" tại Chành cua 46.

Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Chành cua 46 (địa chỉ số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TPHCM).

Công an TPHCM xác định Lâm Bích Dung (SN 1977) giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chành cua 46; Chí Tằng Sếnh (SN 1986) hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo.

8 tháng ròng rã thực hiện chuyên án

Đây là kết quả đấu tranh chuyên án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Công an TPHCM xác lập, tập trung điều tra trong suốt 8 tháng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh, xử lý các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu "xã hội đen", núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm pháp.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp bà trùm điều hành "luật ngầm" tại Chành cua 46 - Ảnh 1.

Lâm Bích Dung tại Công an TPHCM

Kết quả chuyên án cũng thể hiện quyết tâm của Công an TPHCM trong triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM về triển khai đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp bà trùm điều hành "luật ngầm" tại Chành cua 46 - Ảnh 2.

Tăng Chí Sếnh

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về TPHCM.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp bà trùm điều hành "luật ngầm" tại Chành cua 46 - Ảnh 3.
Công an TPHCM bắt khẩn cấp bà trùm điều hành "luật ngầm" tại Chành cua 46 - Ảnh 4.

Các đối tượng trong vụ án

Tuy nhiên, các đối tượng đã thiết lập cơ chế hoạt động mang tính áp đặt, buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về Chành cua 46 để kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng/thùng.

Mỗi ngày Chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000 đến 3.000 thùng cua, thu phí khoảng 30 triệu đến 90 triệu đồng/ngày. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 40 tỉ đồng.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp bà trùm điều hành "luật ngầm" tại Chành cua 46 - Ảnh 5.

Hung khí thu giữ

Để duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua, các đối tượng thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành "luật ngầm" do nhóm này đặt ra như đập phá/đốt phương tiện, gây sự cố giao thông nhằm cản trở việc giao nhận và làm hư hỏng hàng.

Do lo ngại bị trả đũa, nhiều chủ hàng và đơn vị vận chuyển buộc phải chấp nhận đưa hàng về Chành cua 46.

Lộ diện bà trùm
Công an TPHCM bắt khẩn cấp bà trùm điều hành "luật ngầm" tại Chành cua 46 - Ảnh 7.

Ban chuyên án triển khai các mũi trinh sát

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng. Trong đó, Lâm Bích Dung giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chành cua 46; Chí Tằng Sếnh hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo.

Nhóm đối tượng còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và thực hiện các hành vi nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều vụ cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt của nhóm đối tượng này.

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt 17 đối tượng 

Điển hình, ngày 21-9-2025, phát hiện một xe tải vận chuyển cua không đưa hàng qua Chành cua 46, các đối tượng đã theo dõi hành trình phương tiện, báo cáo cho Lâm Bích Dung.

Sau đó, Dung chỉ đạo đàn em tổ chức đập phá xe tải nhằm răn đe. Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ thêm nhiều vụ việc tương tự, gây thiệt hại tài sản hơn 80 triệu đồng đồng.

Rạng sáng ngày 1-6-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đồng loạt triển khai lực lượng triệu tập các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng có hành vi chống đối, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng; trong đó có trường hợp sử dụng mạng xã hội để phát trực tiếp nhằm gây áp lực, kích động đám đông.

Việc khám phá thành công chuyên án là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, quyết liệt của lực lượng Công an TPHCM nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần phòng ngừa, răn đe các hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để chi phối hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh đối với các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn TPHCM.

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