Công bố danh sách 13 bạn đọc trúng thưởng vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025

Căn cứ thể lệ của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 và kết quả kiểm phiếu vòng đề cử, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng quyết định công nhận các cá nhân có các số điện thoại (ĐT) hoặc email dưới đây trúng thưởng 13 giải vòng đề cử, từ giải nhất đến khuyến khích:

. Giải nhất (5 triệu đồng):

Bạn đọc có số ĐT: 07972435xxxx

. Giải nhì (3 triệu đồng):

Bạn đọc có số ĐT: 09661370xxxx

. Giải ba (2 triệu đồng):

Bạn đọc có số ĐT: 09046656xxxx

. 10 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng) thuộc về các bạn đọc có số ĐT/email:

- 09133036xxxx

- 09835116xxxx

- 09057849xxxx

- 03649794xxxx

- 03853702xxxx

- 09892507xxxx

- 03838528xxxx

- 09364652xxxx

- tramnguyen6592@gmail.com

- conner-izaiahlandry522@gmail.com.

Ban Tổ chức sẽ thông báo đến từng bạn đọc trúng giải có số ĐT hoặc email nêu trên để trao thưởng. Tuy nhiên, sẽ có một vài trường hợp trong tình trạng ĐT không kết nối được. Bạn đọc trúng giải có số ĐT gần giống danh sách ở trên mà chưa liên lạc được, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức, ĐT: 0903 343439 (trong giờ hành chính) để biết thông tin chi tiết.

Bạn đọc trúng thưởng đến nhận giải, mang theo số ĐT trúng giải hoặc đăng nhập email nhận được thông báo, bản chính CCCD để đối chiếu và chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Liên hệ nhận giải tại địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM (gặp chị Ngọc Hà - Phòng Kế toán, ĐT: 028.39304377). Trường hợp bạn đọc ở xa, Ban Tổ chức sẽ chuyển giải thưởng đến tận tay qua các văn phòng đại diện.

Sau 30 ngày từ ngày đăng thông báo này, giải thưởng không có người nhận sẽ được sung công quỹ.

Giải thưởng dành cho bạn đọc tham gia vòng bầu chọn: Giải nhất: 5 triệu đồng Giải nhì: 3 triệu đồng Giải ba: 2 triệu đồng 10 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải. Phiếu trúng thưởng là phiếu có bầu chọn nằm trong danh sách đoạt Giải Mai Vàng do Ban Tổ chức công bố, có dự đoán số phiếu tham gia bầu chọn gần đúng nhất với tổng số phiếu bầu chọn trên Báo Người Lao Động điện tử. Lưu ý: Bạn đọc trúng thưởng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.



