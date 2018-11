Đa dạng món ăn tinh thần cho công nhân

04/11/2018 21:07

LĐLĐ quận Tân Phú trao tặng tủ sách cho đại diện công nhân Công ty TNHH May thời trang Gia Phú. Ảnh: MAI CHI

Gần 1.000 CN tham dự ngày hội đã được thưởng thức các chương trình văn nghệ, hài kịch đặc sắc và giao lưu cùng các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của TP. Đặc biệt, chương trình tuyên truyền cho CN về lối ứng xử trong môi trường doanh nghiệp, khu xóm trọ, ứng xử giữa đồng nghiệp với nhau, thích nghi với môi trường công nghiệp... Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN TP đã tặng 20 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho CN có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp.

LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM vừa tổ chức "Ngày hội pháp luật" tại Công ty TNHH May thời trang Gia Phú. Tại ngày hội, 470 CN được nghe tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, được phổ biến thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và cung cấp các kiến thức cần thiết để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Dịp này, LĐLĐ quận cũng đã trao tặng tủ sách pháp luật cho tập thể CN tại công ty. Tủ sách gồm hơn 200 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như pháp luật, lịch sử, nữ công gia chánh, chăm sóc sức khỏe… Số sách trên do đoàn viên tại 50 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận đóng góp. LĐLĐ quận cho biết sắp tới sẽ tiếp tục trao tặng tủ sách pháp luật cho một số doanh nghiệp có đông CN nhằm đa dạng món ăn tinh thần cho người lao động sau giờ làm việc, qua đó góp phần nâng cao kiến thức về mọi mặt cho CNVC-LĐ.



N.Hà - M.Chi