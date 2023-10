Pwn2Own là cuộc thi tấn công mạng lớn nhất thế giới được Zero Day Initiative tổ chức thường niên từ năm 2007.



Năm nay, VCS mang tới Pwn2Own Toronto 2023 đội hình gồm 16 chuyên gia an toàn thông tin (ATTT) trong đó có 75% thuộc thế hệ Gen Z. Các hacker mũ trắng đến từ VCS đã tấn công kiểm thử vào các thiết bị mục tiêu gồm điện thoại di động, 3 chủng loại máy in, loa thông minh, SOHO Smash-up (thiết bị văn phòng nhỏ) và thiết bị lưu trữ mạng. Đội đã đạt điểm cao nhất tại 7/7 hạng mục, với số điểm 30, cách biệt với đội đứng thứ nhì là 12.75 điểm. Tính tới nay, VCS đã phát hiện hơn 400 lỗ hổng bảo mật Zero-day của các nền tảng, hệ thống CNTT lớn như Microsoft, Oracle, Google, Apache, VMWare... đóng góp vào việc giảm thiểu các cuộc tấn công mạng và nâng cao tri thức an ninh mạng toàn cầu.