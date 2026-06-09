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Sức khỏe

Công ty Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Y tế xử phạt Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 125 triệu đồng vì vi phạm quy định về đăng ký lưu hành nhiều loại thuốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt Công ty CP Dược phẩm Nam Hà (địa chỉ số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) do vi phạm quy định về đăng ký lưu hành thuốc.

Công ty Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng - Ảnh 1.

Một số thuốc của Công ty CP Dược phẩm Nam Hà bị phạt do vi phạm về đăng ký thuốc. Ảnh minh hoạ

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa ra lưu hành đối với 5 thuốc gồm: Codeforte (điều trị ho khan, ho dị ứng), Naphacollyre (thuốc nhỏ mắt), Mebendazol (thuốc tẩy giun), Naphacogyl (điều trị các bệnh răng miệng) và Nemydexan (thuốc nhỏ mắt, mũi).

Ngoài ra, Công ty CP Dược phẩm Nam Hà cũng không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc diện phải thông báo trước khi lưu hành đối với 2 thuốc là Mebendazol và Naphacogyl.

Theo Cục Quản lý dược, cả hai hành vi đều có tình tiết tăng nặng do cùng một hành vi vi phạm được thực hiện trên nhiều thuốc. Vì vậy mức xử phạt đối với hành vi thứ nhất là 90 triệu đồng, còn hành vi thứ hai là 35 triệu đồng, tổng cộng 125 triệu đồng. Doanh nghiệp không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả.

Cùng vi phạm quy định về đăng ký thuốc, Công ty CP Dược phẩm Minh Dân (Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình), cũng bị xử phạt 90 triệu đồng.

Doanh nghiệp này không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa thuốc ra thị trường đối với 3 sản phẩm gồm Kali Clorid 500 mg/5 ml, Midantin và Levofloxacin 750 mg/150 ml.

Theo các quyết định xử phạt, hai doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

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