C.P và FPT khởi động 6 dự án AI, thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm bền vững

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) và Global IT Corporation FPT (FPT) khởi động 6 chương trình chuyển đổi số nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam). Các chương trình này thuộc khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa CPF và FPT vừa được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026.

Lễ khởi động hợp tác chiến lược giữa C.P. Việt Nam và FPT diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, trong khuôn khổ buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

Lễ khởi động hợp tác chiến lược được tổ chức ngày 8-6-2026 tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, đánh dấu mối quan hệ hợp tác công nghệ sâu rộng giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết chung trong thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ ưu tiên phối hợp triển khai 6 chương trình, bao gồm: đào tạo AI cho đội ngũ, hệ thống tư vấn dịch bệnh dành cho người chăn nuôi, giải pháp camera thông minh phục vụ giám sát vận hành trang trại, kiểm tra chất lượng nguyên liệu dựa trên hình ảnh, quản lý công thức phối trộn thức ăn chăn nuôi trên nền tảng số và giải pháp quản lý bán hàng cho đại lý.

AI sẽ được ứng dụng vào các thực tiễn hoạt động của các bộ phận kinh doanh và các phòng ban, hướng tới nâng cao năng suất, tối ưu vận hành, và hỗ trợ tăng trưởng bền vững dài hạn trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm. Các chương trình sẽ được triển khai theo lộ trình 2 giai đoạn, bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ, trước khi nhân rộng các ứng dụng đã được kiểm chứng vào thực tế vận hành.

Các đại biểu và đại diện các doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan. Ảnh: C.P. Việt Nam

Sự hợp tác giữa C.P và FPT lần này cho thấy khí thế mạnh của 2 tổ chức được kết hợp, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị thiết thực. C.P. Việt Nam sẽ ứng dụng AI và chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi giá trị tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà của người tiêu dùng - nhằm nâng cao năng suất, tăng cường an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

"Xuyên suốt 33 năm hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn C.P. luôn kiên định với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cùng cộng đồng. Trên nền tảng đó, chúng tôi sẵn sàng cho bước phát triển mới: trở thành đối tác đáng tin cậy của các bên, cùng xây dựng tương lai bền vững cho ngành nông nghiệp - thực phẩm, và đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia," ông Montri Suwanposri, Thành viên Hội đồng Quản trị CPF, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty C.P. Việt Nam cho biết.

Ông Montri Suwanposri, Thành viên HĐQT CPF, Phó Chủ tịch HĐQT C.P. Việt Nam (hàng đầu, bên trái) và ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam tham dự buổi gặp mặt giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

FPT cam kết đồng hành cùng C.P xây dựng và triển khai lộ trình chuyển đổi rõ ràng, từ giai đoạn tìm hiểu ban đầu đến khi AI trở thành năng lực cốt lõi của tổ chức. "Thông qua hợp tác này, chúng tôi hướng tới tích hợp AI vào các quy trình trọng yếu trong nông nghiệp, qua đó nâng cao năng suất, cải thiện năng lực ra quyết định và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên quy mô lớn tại Thái Lan, Việt Nam và các thị trường khác," ông Levi Nguyen, Tổng Giám đốc FPT Thái Lan và FPT Đài Loan (Trung Quốc), FPT Corporation, chia sẻ.