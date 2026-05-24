CSGT TPHCM tịch thu 185 xe ba bánh tự chế, không rõ nguồn gốc

Ngày 24-5, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết đã tịch thu 158 xe ba bánh tự chế, không rõ nguồn gốc từ đầu năm đến nay.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe ba gác vi phạm ở quận Gò Vấp cũ.

Trước đó, qua công tác xử lý, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều phương tiện xe ba bánh lắp ráp trái phép, không có nguồn gốc, không đảm bảo an toàn kỹ thuật vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn kỹ thuật, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.

Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh tăng cường xử lý tình trạng xe ba bánh, xe tự chế, không đảm bảo an toàn kỹ thuật vi phạm hoạt động trên địa bàn, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.



Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã làm hồ sơ tịch thu đối với 185 xe ba bánh tự chế, không có nguồn gốc ở các địa bàn thuộc quận Bình Thạnh, Gò Vấp cũ. Điều này cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý và xử lý nghiêm đối với loại phương tiện này.

Theo cảnh sát, việc xử lý nghiêm không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông mà còn giúp lập lại trật tự đô thị, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Đội CSGT Hàng Xanh khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng hoặc thuê các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng hóa sai quy định.