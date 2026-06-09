Cử tri bức xúc dự án bỏ hoang gần 20 năm, lãnh đạo TPHCM lên tiếng

Ngày 9-6, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng Tổ đại biểu HĐND TPHCM số 2 đã tiếp xúc cử tri các phường Phú An và Chánh Hiệp trước kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa XI.

Tổ đại biểu gồm ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM; tiến sĩ Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương.

Các đại biểu thuộc tổ đại biểu số 2 HĐND TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, hạ tầng giao thông, chuyển đổi số và các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là dự án Trường Cao đẳng Đông Nam chậm triển khai suốt gần 20 năm qua.

Cử tri Nguyễn Phương Danh (phường Chánh Hiệp) cho biết dự án được giao đất từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Cử tri kiến nghị thành phố xem xét mua lại trạm thu phí Suối Giữa để sớm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Cử tri phát biểu các kiến nghị. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Liên quan đến công tác quy hoạch, cử tri Trần Văn Cư (phường Phú An) cho rằng việc đầu tư hạ tầng còn thiếu đồng bộ. Theo ông, nhiều tuyến đường được trồng cây xanh nhưng không tính đến hệ thống điện nổi hiện hữu, dẫn đến tình trạng cây phát triển lớn phải cắt tỉa hoặc đốn hạ vì vướng đường dây điện.

"Những cây cổ thụ hàng chục năm tuổi bị chặt bỏ là rất đáng tiếc. Vì vậy, khi quy hoạch cây xanh cần tính toán kỹ đặc điểm từng tuyến đường, đồng thời nghiên cứu phương án ngầm hóa lưới điện nếu cần thiết" – ông Cư kiến nghị.

Đông đảo cử tri tham dự hội nghị, nêu nhiều kiến nghị liên quan đến hạ tầng, quy hoạch và chuyển đổi số. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cử tri Trần An Thuận phản ánh tuyến ĐT744 dù đã hoàn thành hệ thống thoát nước nhưng mặt đường hoàn trả sơ sài, đặc biệt tại các nút giao, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị lãnh đạo 2 phường Phú An và Chánh Hiệp tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tăng cường phối hợp trong triển khai các dự án hạ tầng liên vùng nhằm bảo đảm tính đồng bộ và thuận lợi cho người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đối với dự án Trường Cao đẳng Đông Nam, ông Võ Văn Minh cho biết lãnh đạo thành phố đã làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư để tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại.

"Dự án chắc chắn sẽ được triển khai trong năm nay, hiện không còn vướng mắc. Khu đất đã quy hoạch cho giáo dục thì phải phục vụ giáo dục. Thành phố sẽ đầu tư xây dựng một trường liên cấp chất lượng tại đây" – ông Võ Văn Minh khẳng định.

Đánh giá ý kiến của cử tri về những bất cập trong quy hoạch hạ tầng, ông Võ Văn Minh cho rằng đây là những góp ý xác đáng. Theo ông, các cơ quan chức năng cần rút kinh nghiệm, tính toán kỹ lưỡng hơn trong quá trình thiết kế và triển khai các công trình để tránh phát sinh những hệ lụy không đáng có.

Ông Võ Văn Minh cũng cho biết trong thời gian công tác tại Bình Dương trước đây, ông từng nhiều lần chỉ đạo lựa chọn chủng loại cây phù hợp cho từng tuyến đường. Nhờ đó, nhiều tuyến phố hiện nay có cảnh quan xanh mát, góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị và được người dân đánh giá cao.