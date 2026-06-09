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Kinh tế

Cuối ngày 9-6, giá vàng, bạc "quay xe" tăng trở lại, vẫn xuất hiện dự báo kém lạc quan

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tăng trở lại vượt 4.300 USD/ounce trong khi bạc cũng leo lên vượt 68 USD/ounce nhưng vẫn có dự báo kim loại quý còn đi xuống

Cuối ngày 9-6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.330 USD/ounce, duy trì mốc cao so với phiên trước.

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Giá bạc cũng phục hồi lên 68,4 USD/ounce, tăng 0,19% so với phiên trước.

Cả vàng, bạc cùng "quay xe" tăng trở lại sau cú sập mạnh phiên cuối tuần, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và giá dầu thô giảm tiếp. Chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế đang ở mức 99,8 điểm, giảm 0,21% trong khi giá dầu thô Brent mất hơn 2,2% lùi sâu về mốc 92 USD/thùng.

Ở thị trường trong nước, hiện giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI giao dịch quanh mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào, 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng và đang thấp nhất từ tháng 10 năm ngoái tới nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch ổn định quanh 138,6 triệu đồng/lượng mua vào, 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tăng trở lại vào cuối ngày 9 - 6 nhưng vẫn có dự báo không lạc quan - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước đang ở mức thấp nhất nhiều tháng qua

Trong khi đó, giá bạc trong nước đang tăng trở lại. Các doanh nghiệp như công ty SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu giao dịch bạc miếng các loại quanh 2,58 triệu đồng/lượng mua vào, 2,67 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 20.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc ký các thương hiệu cũng tăng trở lại vượt 70 triệu đồng. SACOMBANK-SBJ giao dịch bạc kg, bạc thỏi mua vào 68,3 triệu đồng/kg, bán ra 70,7 triệu đồng/kg. Giá bán ra cao nhất tại Phú Quý là 71,2 triệu đồng/kg, tăng trở lại khoảng 1,4 triệu đồng/kg so với hôm qua.

Dù phục hồi nhưng nhiều chuyên gia vẫn kém lạc quan với triển vọng của vàng trong ngắn hạn. Trả lời trên Kitco, ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, cho rằng vàng đang diễn biến tiêu cực sau khi lùi sâu xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

"Có nguy cơ giá vàng sẽ kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng ở mức 4.000 USD/ounce trong tuần này nếu áp lực lạm phát gia tăng mạnh hơn dự kiến. Hồi tháng 9-2023, khi giá vàng giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày, kim loại quý mất tới 5% ngay sau đó" – ông Fawad Razaqzada nói.

Ông Razaqzada cho biết một chỉ số lạm phát khả quan có thể củng cố kỳ vọng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, từ đó có khả năng hỗ trợ thêm cho đồng USD trong khi gây áp lực lên kim loại quý.

Giá vàng tăng trở lại vào cuối ngày 9 - 6 nhưng vẫn có dự báo không lạc quan - Ảnh 3.

Giá bạc trong nước tăng trở lại vào cuối ngày

Bạc thường biến động cùng nhịp với vàng nên bức tranh cũng kém sáng.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), những gián đoạn liên quan tới hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz khiến giá dầu duy trì mốc cao, qua đó làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ phải duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn kỳ vọng của thị trường.

Kỳ vọng này đã hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Môi trường lãi suất cao thường không có lợi cho các tài sản không mang lại lợi suất như bạc. Bên cạnh đó, những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng khiến thị trường thận trọng hơn với nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp, tạo thêm áp lực lên giá mặt hàng này.

Giá vàng tăng trở lại vào cuối ngày 9 - 6 nhưng vẫn có dự báo không lạc quan - Ảnh 4.


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