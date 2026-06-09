Cứu sống người đàn ông bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não

Ngày 9-6, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.

Sau quá trình điều trị, sức khỏe ông T. đã ổn định

Trước đó, khuya ngày 2-6, ông Trần Lê Quốc T. (47 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) được người đi đường đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng sau tai nạn giao thông.

Khi tiếp nhận, người bệnh hôn mê, không khai thác được bệnh sử, có vết thương vùng đầu, đồng tử hai bên giãn, phản ứng ánh sáng kém. Đây là dấu hiệu cảnh báo tổn thương sọ não nặng, nguy cơ tử vong nếu chậm xử trí.

Các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, chỉ định chụp CT sọ não và hội chẩn liên chuyên khoa, trực lãnh đạo bệnh viện. Kết quả ghi nhận tụ máu dưới màng cứng cấp tính bán cầu phải, chèn ép não, kèm xuất huyết dưới nhện. Trong hoàn cảnh chưa liên hệ được gia đình, bệnh viện thống nhất ưu tiên cao nhất là tính mạng người bệnh.

Ngay lập tức, ê-kíp phẫu thuật tiến hành mổ lấy máu tụ, giải áp, cầm máu. Ca mổ diễn ra khẩn trương, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ giữa cấp cứu, gây mê hồi sức, ngoại chấn thương, chẩn đoán hình ảnh. Sau phẫu thuật, tình trạng chảy máu trong não được kiểm soát, người bệnh được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Ngày 7-6, sức khỏe ổn định hơn, người bệnh được chuyển về Khoa Ngoại chấn thương theo dõi. Đến nay, ông T. đã tỉnh táo, phục hồi tốt và đang được tiếp tục theo dõi.