Đại lý tìm những khách trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 24-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đang tìm những khách hàng trúng 2 giải độc đắc của vé số TPHCM và Hậu Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 1

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 23-5, giải độc đắc (dãy số 121910) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, đến chiều 24-5, chủ nhân trúng giải độc đắc 16 vé TPHCM vẫn chưa lộ diện nên các đại lý vé số đang "truy tìm".

Trong khi đó, giải an ủi của vé số TPHCM được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hải Diệu 1 ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 789337) của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại TPHCM.

Cũng giống như giải độc đắc của vé số TPHCM, đến chiều 24-5 thì khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng của vé số Hậu Giang vẫn chưa xuất hiện.

Giải an ủi của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở Bến Cát, TPHCM.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Cà Mau; còn giải độc đắc của vé số TPHCM "ở lại" TPHCM.

Giải an ủi của vé số Hậu Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thanh

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 24-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.