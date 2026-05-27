Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ tại Thanh Hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ tại Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- 19 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được tìm thấy đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Sáng 27-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống), tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ truy điệu 19 liệt sĩ, an táng 19 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào đã tới dự.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, dâng hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em.

Mùa khô 2025-2026, hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ truy điệu 19 liệt sĩ, an táng 19 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng lãnh đạo tỉnh viếng các anh hùng liệt sĩ

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hàng ngàn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về đất mẹ an táng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ truy điệu 19 liệt sĩ, an táng 19 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 3.

Các đại biểu lên rải hoa và bỏ nắm đất xuống các phần mộ để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ

"Đây là một trong những biểu hiện cụ thể của truyền thống và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thanh Hóa đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho độc lập, tự do của hai dân tộc Việt - Lào".

Ngay sau lễ truy điệu, 19 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm và tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tin liên quan

Tây Ninh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Tây Ninh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

(NLĐO) – Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh hứa sẽ quyết tâm ra sức bảo vệ thành quả vinh quang mà các anh hùng liệt sĩ đã để lại

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô

(NLĐO) - Nhiều hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong Hang Tám Cô ở Quảng Trị đã được truy điệu, an táng trong không khí thiêng liêng giữa đại ngàn Trường Sơn.

Xúc động lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề

(NLĐO) - Dưới cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen, lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ đã diễn ra trong không khí xúc động, trang nghiêm

tỉnh Thanh Hóa Ủy viên Bộ Chính trị hài cốt liệt sĩ lễ truy điệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo