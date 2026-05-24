Đắk Lắk lần đầu tổ chức lễ hội sầu riêng, 500 xe bán tải diễu hành

Cao Nguyên

(NLĐO) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 lần đầu được tổ chức quy mô cấp tỉnh, nổi bật với màn diễu hành 500 xe bán tải cùng 17 hoạt động

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành đề án tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, dự kiến diễn ra từ ngày 15-8 đến 2-9 tại Buôn Ma Thuột và nhiều vùng trồng sầu riêng trọng điểm trong tỉnh.

Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng cấp tỉnh, 500 xe bán tải diễu hành xác lập kỷ lục - Ảnh 1.

Các hoa hậu, nam vương trải nghiệm tour thụ phấn hoa sầu riêng trong chương trình Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức lễ hội sầu riêng quy mô cấp tỉnh, kỳ vọng thu hút khoảng 300.000 lượt khách, tạo cú hích cho du lịch, xuất khẩu và nâng tầm thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.

Điểm nhấn của lễ hội là màn diễu hành khoảng 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng, dự kiến xác lập kỷ lục Guinness. Đoàn xe xuất phát từ xã Krông Pắk, di chuyển về Đại lộ Võ Nguyên Giáp, mang theo mô hình vườn, hoa và trái sầu riêng; sau đó tổ chức trình diễn bổ sầu riêng phục vụ người dân, du khách.

Ngoài hoạt động diễu hành, lễ hội còn có 17 chương trình nổi bật như triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”, khu trưng bày khoảng 400 gian hàng chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP, lễ hội ẩm thực với mục tiêu xác lập kỷ lục 101 món ăn từ sầu riêng.

Đáng chú ý, đêm đại nhạc hội “Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc” dự kiến diễn ra tối 22-8 tại Quảng trường 10-3, kết hợp âm nhạc, trình diễn ánh sáng và quảng bá văn hóa Tây Nguyên.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, lễ hội không chỉ nhằm tôn vinh giá trị một trong những nông sản chủ lực của địa phương mà còn thúc đẩy kết nối tiêu thụ, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, cấp đông và mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành hàng sầu riêng...

Sầu riêng lấy lại đà tăng giá

Ngành sầu riêng cần chuyển trọng tâm từ mở rộng diện tích sang nâng cao chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của đầu ra

Doanh nghiệp và người trồng sầu riêng "đứng ngồi không yên"

(NLĐO) - Từ ngày 1-6, khi phía Trung Quốc áp dụng lệnh về quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu nghiêm ngặt hơn, khó khăn của ngành sầu riêng có thể còn lớn hơn

CLIP: Xem hoa hậu, nam vương thụ phấn cho "loài cây tỉ đô"

(NLĐO) - Với đặc tính hoa nở vào chiều muộn đến khuya, nông dân sẽ là những "chú ong chăm chỉ", thụ phấn cho sầu riêng để tăng tỉ lệ đậu trái.

