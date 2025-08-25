HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Đam mê sáng chế, sản xuất nông cụ hữu ích

Bài và ảnh: Hải Đường

Gia đình ông Nguyễn Hồng Thiện, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư Sang (xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp), có truyền thống làm nghề cơ khí, chế tạo nông cụ.

Ông nổi danh với việc sáng chế máy gặt đập liên hợp, giúp nông dân vùng ĐBSCL thu hoạch lúa hiệu quả cao và bảo vệ môi trường đồng ruộng.

Sau khi tốt nghiệp THPT, ông Thiện thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa TP HCM, chuyên ngành chế tạo máy. Tốt nghiệp ra trường, ông trở về quê cùng gia đình phát triển xưởng cơ khí thành Công ty TNHH MTV Tư Sang, chuyên cải hoán, chế tạo nông cụ.

Từ kiến thức được đào tạo bài bản trong trường đại học, kết hợp với kinh nghiệm của người cha và tích lũy thực tế từ đồng ruộng, ông Thiện đã mày mò nghiên cứu. Ông đã cùng các kỹ sư, thợ lành nghề tại công ty sáng chế, cải tiến, cải hoán nhiều loại máy móc cơ giới hữu ích cho nghề trồng lúa trên khắp cả nước.

Đam mê sáng chế, sản xuất nông cụ hữu ích - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Thiện bên xưởng cơ khí chế tạo nông cụ, giúp nông dân sản xuất lúa hiệu quả cao và góp phần bảo vệ môi trường

Qua gần 30 năm làm nghề cơ khí, kỹ sư Nguyễn Hồng Thiện đã cho ra đời hàng chục ngàn thiết bị cơ giới giá trị, được nông dân sử dụng hiệu quả trong sản xuất lúa. Từ năm 2018 đến nay, ngoài việc cải tiến máy gặt đập liên hợp, ông còn sáng chế nhiều loại máy mới, như: máy gieo sạ, máy cuốn rơm, máy trộn phân… và hiện chế tạo thử nghiệm máy xới vùi phân.

Ông Thiện không chỉ áp dụng kiến thức kỹ thuật mà còn trực tiếp trải nghiệm thực tế trên đồng ruộng, sát cánh cùng nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ để sáng chế các thiết bị phù hợp. Từ đó, máy cuộn rơm tự hành do ông sáng chế có khả năng thu gom rơm trên diện tích 5 ha/ngày, thay thế hơn 50 lao động thủ công nên rất được nông dân ưa chuộng.

Đến nay, ông Thiện đã sản xuất hơn 500 máy cuộn rơm, mỗi chiếc trị giá 340 triệu đồng. Các loại máy khác như gieo sạ, trộn phân, xới vùi phân… cũng được sản xuất hàng trăm chiếc, phục vụ khắp các vùng miền cả nước.

Năm 2010, sản phẩm máy gặt đập liên hợp của ông Thiện đoạt giải nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Ông Thiện giải thích về niềm đam mê của mình: "Tôi thấy nhu cầu cơ giới hóa ngày càng tăng, phải có nhiều loại máy giúp sản xuất đạt hiệu quả hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân lẫn bảo vệ môi trường".

Ông Châu Minh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại HK (tỉnh Đồng Tháp), cho biết: "Anh Thiện đã hỗ trợ công ty tôi thực hiện mô hình sạ hàng gắn cơ giới hóa khí động mới; phối hợp với Viện Nghiên cứu lúa gạo IRRI để xây dựng mô hình chuẩn giảm phát thải. Nông dân lúc đầu có phần bỡ ngỡ nhưng kết quả rất khả quan, giảm được lượng giống, tiết kiệm chi phí và hiệu quả kinh tế cao".

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, sản phẩm cơ khí của Công ty Tư Sang đã tham gia tích cực các chương trình của ngành nông nghiệp như "Cánh đồng mẫu lớn", gần đây là Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Các nông cụ của công ty ông Thiện đã giúp nhà nông giảm phát thải, tiết kiệm chi phí và nâng cao lợi nhuận.

