Dàn cựu tuyển thủ Việt Nam sẽ đối đầu những huyền thoại La Liga tại TP HCM

Mùa giải La Liga 2025-2026 đã chính thức khép lại rạng sáng 24-5 với ngôi vương thuộc về FC Barcelona (94 điểm), xếp sau lần lượt là Real Madrid CF (86 điểm) và Villarreal CF (69 điểm). Ở chiều ngược lại, RCD Mallorca, Girona FC và Real Oviedo phải nói lời chia tay giải đấu sau mùa bóng đầy thất vọng.

Tuy nhiên, sức nóng của La Liga chưa dừng lại, đại diện La Liga tại Việt Nam trong buổi giao lưu với báo chí cuối mùa giải vừa hé lộ sự kiện đặc biệt mang tên “LALIGA EA Legends Match”, quy tụ hàng loạt huyền thoại bóng đá thế giới cùng các danh thủ Việt Nam trong màn so tài hứa hẹn bùng nổ cảm xúc.

Người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ những tên tuổi lẫy lừng từng làm nên lịch sử bóng đá thế giới như Michel Salgado, Claude Makelele, Andres Iniesta và Carles Puyol. Bên cạnh đó là màn hội ngộ của nhiều danh thủ Việt Nam từng ghi dấu trong ký ức người hâm mộ như Nguyễn Hồng Sơn, Như Thành, Bùi Tấn Trường, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em và Nguyễn Thế Anh.

Trong trận đấu này, các danh thủ sẽ chia thành 2 đội, với Salgado, Makelele dẫn dắt đấu với Iniesta và Puyol. Hai chiến tuyến đối đầu nhau, một bên là sự điềm tĩnh, kiểm soát và bản lĩnh, bên kia là tinh thần máu lửa, tốc độ.

Sự kiện do LALIGA phối hợp cùng EA Sports tổ chức, diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 vào ngày 7-6 và được kỳ vọng sẽ tạo nên ngày hội bóng đá đặc biệt dành cho người hâm mộ Việt Nam.