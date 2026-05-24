Bạn đọc Tôi lên tiếng

Đằng sau những lời úp mở ca sĩ, diễn viên "chơi đồ"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Việc lên án hành vi lệch chuẩn là cần thiết nhưng không đồng nghĩa với tùy tiện quy chụp hay gán tội cho bất kỳ ai.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến ca sĩ Long Nhật, ca sĩ- diễn viên Sơn Ngọc Minh.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt đồn đoán, suy diễn và những cuộc “truy tìm danh tính” thiếu căn cứ.

Phát ngôn mập mờ

Điều đáng nói, bên cạnh các thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và diễn viên bất ngờ bị cư dân mạng réo tên chỉ vì những lời nói bóng gió, ám chỉ hoặc các bài đăng mập mờ trên mạng xã hội. 

Không ít tài khoản, hội nhóm, fanpage liên tục đưa ra những câu chữ nửa kín nửa hở, khiến dư luận mặc nhiên liên tưởng một số cá nhân đang liên quan đến ma túy dù chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan điều tra.

Đằng sau những lời úp mở ca sĩ, diễn viên "chơi đồ" - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Sơn tự đi xét nghiệm ma tuý tại bệnh viện

Tình trạng “đoán già đoán non” này đã tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt. Ở nhiều diễn đàn, các bình luận tiêu cực xuất hiện dày đặc, thậm chí có người còn lan truyền thông tin chưa kiểm chứng như một sự thật hiển nhiên. Chỉ từ vài dòng trạng thái hoặc một câu nói vu vơ, hình ảnh và danh dự của người khác có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thực tế cho thấy, không ít nghệ sĩ hoàn toàn không liên quan nhưng vẫn trở thành mục tiêu của những lời đồn ác ý. Có trường hợp bị công kích, chỉ trích trên mạng xã hội suốt nhiều ngày chỉ vì cư dân mạng “nghi ngờ”. 

Một số nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận, thậm chí chủ động đi xét nghiệm để chứng minh bản thân trong sạch trước áp lực dư luận, như trường hợp ca sĩ Ngọc Sơn.

Việc một cá nhân phải tự chứng minh mình trong sạch trước những lời đồn thiếu căn cứ là điều đáng suy ngẫm. 

Trong môi trường mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, tạo nên hiệu ứng đám đông nguy hiểm. Khi đó, sự thật đôi khi bị che lấp bởi cảm xúc, định kiến và tâm lý “tin trước, kiểm chứng sau”.

Đáng lo ngại hơn, việc ám chỉ người khác sử dụng ma túy không đơn thuần là câu chuyện bàn tán trên mạng. Đây còn có thể là hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân. 

Đối với nghệ sĩ, họ là những người hoạt động bằng hình ảnh, danh tiếng và sự tín nhiệm của công chúng. Cho nên, một tin đồn tiêu cực có thể kéo theo hậu quả nặng nề cho sự nghiệp, các hợp đồng thương mại cũng như đời sống cá nhân.

Kích thích sự tò mò

Nhiều chuyên gia truyền thông cho rằng “nói bóng nói gió” trên mạng xã hội đang trở thành vấn đề đáng báo động. Không cần nêu đích danh, nhiều tài khoản vẫn cố tình đăng tải những nội dung mang tính ám chỉ để kích thích sự hiếu kỳ. 

Chính kiểu phát ngôn mập mờ này khiến cộng đồng mạng tự suy diễn, từ đó hình thành những “phiên tòa online” đầy cảm tính.

Đằng sau những lời úp mở ca sĩ, diễn viên "chơi đồ" - Ảnh 2.

Tên tuổi ca sĩ Ngọc Sơn bị réo liên tục trên mạng xã hội những ngày qua

Trong khi đó, pháp luật quy định rất rõ về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của công dân. Người tung tin sai sự thật, vu khống hoặc phát tán thông tin gây ảnh hưởng đến người khác có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế không ít người vẫn xem việc “úp mở” hay ám chỉ người khác như một hình thức giải trí để thu hút tương tác.

Điều đáng buồn là sự hiếu kỳ của một bộ phận cư dân mạng vô tình tiếp tay cho những hành vi này lan rộng. Nhiều người sẵn sàng chia sẻ, bình luận hoặc công kích người khác mà không cần biết thông tin đó đúng hay sai. 

Một khi tin đồn đã lan truyền rộng rãi, việc cải chính hay khôi phục danh dự cho người bị ảnh hưởng là điều không hề dễ dàng.

Không ít tài khoản mạng xã hội hiện nay cố tình đăng tải thông tin mập mờ, úp mở hoặc  liên quan đến đời tư nghệ sĩ, đặc biệt là các nghi vấn sử dụng ma túy nhằm kích thích sự tò mò của dư luận. 

Chiêu trò này thường kéo theo lượng lớn bình luận, chia sẻ và lượt xem từ đó giúp chủ tài khoản tăng tương tác, thu hút người theo dõi và kiếm tiền từ nền tảng số. 

Đáng nói, nhiều nội dung hoàn toàn chưa được kiểm chứng nhưng vẫn bị lan truyền như sự thật. Việc đánh đổi danh dự, uy tín của người khác để câu view là hành vi đáng lên án, phản ánh sự lệch chuẩn trong ứng xử trên không gian mạng hiện nay.

Vụ việc lần này thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm phát ngôn trên không gian mạng. Trong khi cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và chưa công bố kết luận chính thức, mọi suy diễn thiếu căn cứ đều có thể gây tổn thương cho người vô tội. 

Việc lên án hành vi vi phạm pháp luật là cần thiết nhưng không đồng nghĩa với tùy tiện quy chụp hay “gán tội” cho bất kỳ ai.

Mạng xã hội không phải nơi đứng ngoài pháp luật. Mỗi phát ngôn, mỗi bài đăng đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng đặc biệt khi liên quan đến danh dự và cuộc sống của người khác. Thay vì hùa theo những lời đồn đoán vô căn cứ, cộng đồng cần giữ sự tỉnh táo, tôn trọng thông tin chính thống và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Kết quả kiểm tra ma túy của ca sĩ Ngọc Sơn

(NLĐO) - Ca sĩ Ngọc Sơn khẳng định bản thân rất khỏe mạnh, "khỏe một cách khủng khiếp, khỏe hơn ngày xưa nhiều" khi livestream chiều 22-5.

