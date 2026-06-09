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Giáo dục Tuyển sinh

ĐHQG TPHCM trao học bổng 100% cho học sinh Phổ thông Năng khiếu

Huy Lân - Vân Nhi

(NLĐO) - ĐHQG TPHCM triển khai học bổng mới dành cho học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (PTNK), hỗ trợ 100% chi phí học tập cả năm học

“Học bổng Ươm mầm tài năng PTNK” được ĐHQG TPHCM triển khai nhằm phát hiện, thu hút và bồi dưỡng học sinh xuất sắc của Trường PTNK. Học bổng có giá trị tương đương 100% các khoản thu trong một năm học, góp phần tạo điều kiện để học sinh yên tâm theo đuổi mục tiêu học tập và nghiên cứu.

70 suất học bổng được trao cho những thí sinh có kết quả tuyển sinh nổi bật nhất ở các nhóm lớp chuyên của khóa tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

ĐHQG-TPHCM trao học bổng 100% cho học sinh PTNK - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026

Chương trình hướng đến việc hỗ trợ những học sinh có thành tích nổi bật, giúp các em chuyên tâm học tập và phát huy tối đa năng lực của bản thân. Học bổng có giá trị tương đương 100% khoản thu trọn gói trong năm học, bao gồm học phí, dịch vụ hỗ trợ giáo dục và dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Đối với học sinh lớp 10, học bổng được xét cho những em có kết quả tuyển sinh thuộc nhóm dẫn đầu của từng nhóm lớp chuyên cùng môn chuyên, với tối đa 10 suất cho mỗi nhóm lớp chuyên cùng môn chuyên.

Nhóm lớp chuyên cùng môn chuyên được hiểu là tập hợp của tất cả các lớp chuyên có cùng môn chuyên của Cơ sở An Đông và Cơ sở Đông Hòa của Trường PTNK.

Trong khi đó, học sinh lớp 11 và 12 có cơ hội nhận học bổng nếu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Ngoài ra, học sinh không thuộc đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nhưng có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc cũng nằm trong diện được xét cấp học bổng. Mỗi nhóm lớp chuyên cùng môn chuyên của từng khối lớp có tối đa 10 suất mỗi năm học.

Đặc biệt, học sinh có thể tiếp tục nhận học bổng trong suốt 3 năm học tại trường nếu duy trì thành tích và đáp ứng các tiêu chí xét chọn hàng năm. Hàng năm, trước thời điểm thí sinh xác nhận nhập học lớp 10, Trường PTNK sẽ công bố cụ thể số lượng, giá trị và tiêu chí xét học bổng để học sinh, phụ huynh chủ động theo dõi và phấn đấu.

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