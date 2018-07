11 công trình kiến trúc độc đáo đáng để bạn vượt cả ngàn cây số để ghé thăm

28/07/2018 16:52

1. Cây cầu cao 150 mét ở Trung Quốc



Nếu là người yêu thích cảm giác mạnh và không sợ độ cao, cây cầu bằng kính bắc ngang bầu trời tại Trung Quốc chắc chắn sẽ thỏa mãn bạn. Nằm ở Trùng Khánh, Trung Quốc, cây cầu này khiến hàng ngàn khách du lịch phải lo sợ mỗi năm. Mặc dù đã được trang bị đồ bảo hộ cẩn thận nhưng nhiều du khách vẫn phải "khóc thét" khi trải nghiệm cây cầu này.

2. Khách sạn Tianzi Garden với hình ông Phúc, Lộc, Thọ

Hình ảnh thực sự kỳ quặc này không chỉ là một bức tượng Trung Quốc mà là một khách sạn "Thiên Tử" ở Trung Quốc.

Thiết kế của tòa nhà này chính xác là bản sao của 3 vị thần may mắn của Trung Quốc - Phúc - Lộc - Thọ và tất cả đều được làm từ sứ Trung Quốc. Vị thần Phúc tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn, vị thần Lộc đứng bên phải trong trang phục màu xanh lá cây chịu trách nhiệm cho sự thịnh vượng và giàu có, và cuối cùng là vị thần Thọ biểu tượng của sức khỏe và tuổi thọ.

3. Haw Par Villa Gardens, Singapore

Công viên Haw Par Villa được gọi là công viên Nhân-Quả ở Singapore. Đây là một địa điểm du lịch kỳ lạ nhất ở Singapore ( có thể là của Châu Á). Du lịch Singapore, bạn đừng quên ghé vào nơi này. Đây là một điểm du lịch hoàn toàn khác biệt ở Singapore. Haw Par Villa không giống với bất cứ nơi nào khác trên thế giới với hơn 1.000 bức tượng và 150 bức tranh chiều sâu mô tả những huyền thoại và văn hóa dân gian Trung Quốc. Công viên lịch sử theo chủ đề này có rất nhiều bức tượng lớn uy nghiêm tái hiện lại các huyền thoại nổi tiếng của người xưa với những nhân vật như: Phúc- Lộc- Thọ, Khổng Tử và Phật Di Lặc.

4. Tháp CN, Canada

Nếu biểu tượng thiên nhiên của Canada là "lá phong" thì biểu tượng kiến trúccủa đất nước này chính là tòa tháp CN ở Toronto. Đây là công trình kiến trúc độc lập cao nhất thế giới trong khoảng thời gian từ 1975 đến năm 2007 với độ cao 553.33 m. Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác nhìn từ trên cao xuống, hãy đến với Glass Door - sàn kính cao nhất thế giới và cũng là sàn kính đầu tiên trên thế giới.

5. Nhà khối lập phương ở Hà Lan

Bạn có muốn thay đổi hoàn toàn ý tưởng về ngôi nhà không? Hãy ghé thăm kiến trúc Cube Houses ở Hà Lan. Kiến trúc sư nổi tiếng, Pete Blom thiết kế những ngôi nhà kiểu này ở Rotterdam, Hà Lan vào năm 1984 nhằm giải quyết vấn đề mật độ dân số quá cao ở thành phố khi không gian trên mặt đất dành cho người đi bộ đang ngày càng bị thu hẹp dần. Nhờ thiết kế sáng sủa và độc đáo, chỉ trong một thời gian ngắn, kiến trúc này đã nổi tiếng trên khắp thế giới.

Khu nhà bao gồm 40 căn riêng biệt được xây dựng liền kề nhau, trong đó có 38 khối nhỏ và hai khối lớn. Mỗi khối lập phương ở trên ngôi nhà được xây nghiêng góc 45 độ, bên dưới là trụ có hình lục giác. Thiết kế của Blom được ví như hình ảnh một khu rừng, nơi mỗi căn nhà là một cái cây.

6. Nhà lộn ngược ở Mallorca

Tiếp tục với chủ đề về những ngôi nhà kỳ lạ "có một không hai", đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của nghệ sĩ theo chủ nghĩa sáng tạo, Dennis Oppenheim lần đầu tiên được trình bày tại Venice Biennale vào năm 1997. Device to Root Out Evil được xây dựng giống như một ngôi nhà ở New England, lao xuống đất bằng một ngọn tháp.

Đây là một tác phẩm điêu khắc khá gây tranh cãi. Ngày nay, công trình nằm ở quảng trường Plaza de Catalina ở Palma, Mallorca.

7. Carhenge, Hoa Kỳ

Nằm trên đại lộ Alliance, bang Nebraska (Hoa Kỳ), Carhenge chính là một địa danh mô phỏng Stonehenge vô cùng kỳ lạ. Nơi đây khác biệt ở chỗ, nó trưng bày rất nhiều ô tô qua các thế kỷ… ở trong các tư thế kỳ cục khác nhau.

8. Cầu kính, Trung Quốc

Nếu bạn thấy cuộc sống đã trở nên quá nhàm chán, có thể bạn sẽ muốn ghé thăm cây cầu thủy tinh cao nhất và dài nhất thế giới ở Hồ Bắc, Trung Quốc.

Cây cầu này có chiều dài 430m và rộng 6m với mặt sàn lát kính nằm lơ lửng ở độ cao 300 m phía trên hẻm núi Thiên Môn. Các du khách sẽ phải đặt vé trước 1 ngày để có cơ hội chiêm ngưỡng cây cầu ngoạn mục này và thử cảm giác "bước đi trên không trung".

9. Đài xoáy nước Charybdis, Sunderland, Vương Quốc Anh

Charybdis là tác phẩm nhà điêu khắc William Pye, trang trí cho khách sạn Seaham. Lấy ý tưởng từ Charybdis, tên nhân vật trong tác phẩm Odyssey, nói về một người cá bị thần Zeus giáng tia sét phạt tội và biến thành cột xoáy nước vì dám ăn cắp con bò của Hercules. Charybdis đặt trước của khách sạn và spa Seaham vô cùng xa xỉ ở miền Bắc nước Anh và hoạt động theo nguyên tắc dùng bơm áp lực phun nước vào các bình trụ acrylic, cột xoáy nước sẽ xuất hiện sau mỗi 15 phút.

10. Waitomo, New Zealand

Waitomo nằm trên một trong những hòn đảo lớn nhất của New Zealand, nổi tiếng với những hang động đá vôi ấn tượng và hàng ngàn con đom đóm tạo ra "mê cung dưới lòng đất". Hàng ngàn con côn trùng nhỏ xíu phát ra ánh sáng phát quang, tạo ra những ánh sáng ảo diệu, lung linh.

11. Cầu Banpo - đài phun nước cầu vồng ở Seoul

Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng một trong những đài phun nước đẹp nhất trên thế giới, bạn cần phải ghé thăm Hàn Quốc, vì ở đó bạn sẽ tìm thấy cây cầu hay đài phun nước dài nhất thế giới. 10.000 đèn LED và 380 vòi phun nước tạo ra công trình tuyệt vời này. Nước được lấy trực tiếp từ sông Hàn. Các chương trình đài phun nước được tổ chức hàng ngày từ tháng 4 đến tháng 10.

Theo Bright Side (viettimes.vn)