Cơn sốt "lắc xì" đạt đỉnh mới 2 triệu người tham gia cùng lúc!

Để cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam, đêm 24-1, từ 19h30 đến 24h, Ví MoMo đã tung ra rồng vàng và heo vàng – con giáp siêu đặc biệt cùng rất nhiều phần quà giá trị lớn để người dùng "vừa xem bóng đá vừa Lắc Xì".

Cơn mưa giải thưởng cực kỳ giá trị là Samsung Note 9, vé máy bay, bao lì xì tiền triệu, các voucher trị giá cả triệu đồng trên tất cả các "mặt trận" từ ăn uống, vui chơi, giải trí, du lịch… Các trang mạng xã hội dậy sóng khi thực hiện cuộc đi săn con giáp hiếm vô cùng "kịch tính", truy tìm, chia sẻ, trao đổi, mua bán 12 con giáp để chia nhau 2 tỷ đồng. Sức hút này đã làm số người dùng cùng lúc sử dụng tính năng MoMo tăng vọt từ 1 triệu CCU hôm 21/2 lên 2 triệu CCU vào tối 24/1.



Có thể nói, chưa khi nào một tính năng mới đến từ ứng dụng tài chính Việt Nam lại tạo nên kỷ lục như vậy. Hệ thống server của Ví MoMo có ghi nhận tiếp tục nghẽn mạng tạm thời trong vài phút. Nhưng lần này, đội ngũ kỹ thuật của Ví MoMo đã ngay lập tức khắc phục và đồng thời tặng thêm 5 lượt Lắc Xì để người dùng tiếp tục tham gia sự kiện.

Các chuyên gia công nghệ đến từ Goolge và Twitter hiện đang làm việc tại Ví điện tử MoMo dù đã có dự báo và chuẩn bị phương án sẵn sàng nhưng vẫn bị bất ngờ. Một chuyên gia chia sẻ: "thật ngạc nhiên khi tại Việt Nam có quá nhiều người tham gia và yêu thích tính năng Lắc xì đến thế".

Đại diện Ví MoMo cho biết, giải thưởng đặc biệt và các phần quà giá trị lớn hấp dẫn hơn nữa sẽ diễn ra vào các giờ vàng tiếp theo sẽ là tối thứ 5 hàng tuần từ nay đến hết 24/2, đêm 23 Tết ông Công ông Táo và đêm giao thừa 30 Tết vào khung giờ vàng 20h – 24h. Ví MoMo sẽ tiếp tục có kịch bản ứng phó khi số CCU tiếp tục gia tăng, vượt xa con số 2 triệu trong những cột mốc này.

Ngay trong đêm 24-1 "giờ vàng đặc biệt" đã tìm ra chủ nhân của chiếc Samsung Note 9 và hàng chục bao lì xì với giá trị tiền triệu. Khách hàng trúng thưởng Đặng Hoàng Thanh Nhàn, 23 tuổi, TP.HCM cho biết: "Ngay khi biết tới Tính năng Lắc xì là mình đã tham gia chơi từ những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, mình chỉ coi đây là một cách để giải trí vào thời gian rảnh rỗi là buổi trưa và buổi tối, sau những giờ làm việc căng thẳng, vì vậy khi trúng thưởng lớn mình đã vô cùng bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc".

Thanh Nhàn cho biết thêm "Mình đã tích lũy lượt lắc và "hồi hộp" chờ đợi tới 20h tối thứ 5 để Lắc xì, ngay khi biết tin trúng thưởng Samsung Note 9 mình đã ngay lập tức "khoe" với ba mẹ và các anh trai, thế nhưng không ai tin là mình trúng cả.

Riêng mình thì rất tin vì đây là game của thương hiệu lớn Ví MoMo – một ứng dụng thanh toán mà mình đã dùng nhiều năm nay. Với phần thưởng đầy bất ngờ này, mình sẽ sử dụng ngay trong dịp Tết năm nay, để ghi lại những khoảnh khắc yêu thương bên gia đình và bạn bè, nhất là ghi lại những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khi đi du lịch, vì đây là sở thích số 1 của mình".



Chia sẻ về lý do tại sao Game Lắc xì lại tạo nên cơn sốt siêu nóng như thế, đại diện Ví điện tử MoMo cho biết: "Đối với Tính năng Lì xì, chúng tôi hướng đến rất nhiều giá trị và gửi gắm nhiều ý nghĩa trong đó. Trước tiên, đây là một kênh giải trí, một trò chơi có thưởng, thế nhưng Lắc xì mở ra cho người tham gia 2 sự lựa chọn: Chủ động nắm bắt được may mắn của mình, đó là việc lắc heo vàng càng nhiều, sẽ càng gia tăng các phần thưởng, tôi ví dụ như việc lắc ra được 12 con giáp, thì chắc chắn người chơi sẽ được chia sẻ 2 tỷ đồng phần thưởng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mang đến các "may mắn bị động", đó là các vòng quay may mắn (Lucky Draw) của chương trình, đối với phần này, thì người chơi sẽ chờ đợi thần may mắn gọi tên, và phần thưởng cũng vô cùng hấp dẫn như Xe Honda SH, Iphone XS….".

Một số con số ấn tượng mà Game Lắc xì đang "lập đỉnh" trên các trang mạng xã hội, tính tới thời điểm hiện tại, Fanpage chính thức của Ví điện tử MoMo đã trở thành một cơn lốc xoáy thật sự, khi thu hút hàng triệu người quan tâm, có tới 400.000 lượt share, và thu hút tới 5.000 comment chỉ với 1 post duy nhất về Lắc xì. Trong đó, rất nhiều các ngôi sao của làng giải trí Việt như: Nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Erik, Đức Phúc, Quỳnh Anh Shyn, Mai Huỳnh Anh, Nhóm FAPTV, Nhóm Mỳ Gõ, Stylist Đỗ Long … cùng nhiều người nổi tiếng, hot blogger lên tiếng ủng hộ tính năng Lắc Xì – Lì xì thời 4.0 và thích thú tham gia.



Đặc biệt, đối với TOP 100 người có lượt lắc nhiều nhất, tính tới sáng hôm nay 25/1 thì người đứng đầu TOP đạt tới gần 4.000 lượt lắc chỉ trong 4 ngày, như vậy chỉ còn 3 ngày cuối cùng để tranh "ngôi vương" để nhận về giải thưởng 5 triệu đồng mà thôi.

Lắc Xì có tên đầy đủ là "Lắc heo vàng nhận Lì xì" với rất nhiều tính năng thú vị cho người sử dụng Ví điện tử MoMo, diễn ra suốt mùa Tết Kỷ Hợi, từ 21/1 đến 24/2/2019. Theo đó, người dùng Ví MoMo sẽ được trải nghiệm lắc heo vàng rơi ra rất nhiều bao lì xì quà tặng là tiền, voucher ưu đãi, con giáp. Thu thập đủ 12 con giáp, người dùng sẽ được chia nhau giải thưởng 2 tỷ đồng và được bốc thăm nhận thưởng lên đến 100 triệu đồng. • Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập tại: https://momo.vn/lixi • "Đột nhập" Làng Lắc xì Chí Tài tại https://www.youtube.com/watch?v=FqeZZONAI5k

Thông tin thêm về MoMo Ứng dụng Ví MoMo đã có mặt trên 2 hệ điều hành iOS và Android với 10 triệu người dùng. Là nền tảng thanh toán di động thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt, Ví MoMo mang đến hàng trăm dịch vụ thanh toán, mua sắm chỉ với một chạm.

