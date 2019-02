Không cần uống thuốc, vẫn thoát khỏi rối loạn giấc ngủ kinh niên

22/02/2019 17:25

Bà H. (44 tuổi; ngụ tại Q.1, TP HCM) bị rối loạn giấc ngủ nhiều năm liền, ban đêm bà chỉ ngủ được từ 3 - 4 giờ và giấc ngủ thường chập chờn, không sâu. Vô tình bà đọc báo và biết phương pháp điều trị rối loạn giấc ngủ không dùng thuốc tại Bệnh viện Gia An 115 nên tìm đến để điều trị thử.



Bà H. chia sẻ: "Bị mất ngủ nhiều năm liền khiến cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng nhiều, tôi rất lo lắng nếu để kéo dài không điều trị sẽ dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm khác, đặc biệt khi tôi cũng đã ở lứa tuổi trung niên. Tôi đã đi khám ở nhiều nơi tuy nhiên đa phần các bác sĩ đều kê đơn thuốc mà tôi lại không muốn sử dụng và lệ thuộc vào thuốc nên ngay khi biết được Bệnh viện Gia An 115 có điều trị rối loạn giấc ngủ bằng phương pháp không dùng thuốc tôi đặc biệt quan tâm và quyết định đến đây".



Các bác sĩ điều trị cho bà H. thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng để tìm hiểu nguyên nhân. Qua phim chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán bà bị trượt đốt sống cổ C 5 và C 6 , dẫn đến hội chứng chèn ép rễ tủy cổ khiến máu không lưu thông lên não gây rối loạn giấc ngủ. Từ đó, các bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 đưa ra phác đồ điều trị sử dụng kết hợp máy từ trường, máy trị liệu bằng sóng âm, máy kích thích điện và kéo giãn cột sống.



Điều trị rối loạn giấc ngủ bằng máy từ trường là phương pháp mới, đặc biệt không dùng thuốc, tại TP HCM hầu như chỉ mới 1 - 2 bệnh viện đưa vào sử dụng. Theo đó, các bác sĩ điều chỉnh tần số, cường độ phù hợp làm dịu các xung kích thích thần kinh giúp người bệnh an thần, tạo thuận vào giấc ngủ sinh lý, giúp người bệnh ngủ nhanh hơn, chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Đồng thời, bà H. được các bác sĩ áp dụng phương pháp kéo giãn cột sống cổ và máy kích thích điện nhằm mục đích giãn cơ, tăng tuần hoàn máu vùng cột sống cổ, đưa oxi và dinh dưỡng lên não kết hợp trị liệu bằng sóng siêu âm để đẩy mạnh khả năng tự làm lành và phục hồi mô của cơ thể.

Sau 2 tuần điều trị, bà H. cho biết hiện giấc ngủ của chị đã sâu hơn, đêm về ngủ được từ 6 - 7 tiếng. Bà H. chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy rất hài lòng vì đã mất ngủ nhiều năm mà không điều trị được và thích thú khi điều trị tại Gia An 115 vì bệnh viện có không gian xanh thoáng đãng, cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ y tế chất lượng, giá cả phải chăng. Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng rất nhiệt tình, thân thiện, chuyên môn cao, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân đến đây để trải nghiệm dịch vụ".



Máy từ trường đã được trang bị tại Bệnh viện Gia An 115 Điều trị rối loạn giấc ngủ bằng máy từ trường tại Bệnh viện Gia An 115 là phương pháp điều trị không dùng thuốc, không xâm lấn, không gây đau. Theo đó, các bác sĩ điều chỉnh tần số, cường độ phù hợp, làm dịu các xung kích thích thần kinh giúp người bệnh an thần, không lệ thuộc vào thuốc, tạo thuận vào giấc ngủ sinh lý để người bệnh ngủ nhanh hơn, chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Bệnh viện Gia An 115 là bệnh viện thứ 2 trong Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La, Q. Bình Tân, TP HCM, được Bộ Y tế cấp phép hoạt động và là một bệnh viện đa khoa, đặc biệt tập trung vào các chuyên khoa sâu: Tim mạch, Thần kinh - Đột quỵ, Nội tiết, Chấn thương chỉnh hình, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng. Bệnh viện Gia An 115 là mô hình hợp tác công tư (PPP) đầu tiên giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Gia An 115 được Ủy Ban Nhân Dân TP HCM phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng quá tải của các bệnh viện công tuyến cuối tại TP HCM, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân thành phố nói chung và đặc biệt cho khu vực cửa ngõ phía Tây. Bệnh viện Gia An 115 được đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng và được trang bị đầy đủ các phương tiện để phục vụ các chuyên khoa sâu, với đội ngũ chuyên môn được đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Nhân dân 115.

P.Hoàng