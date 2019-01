Lãng mạn Lễ Tình Nhân

11/01/2019 10:53





Thực đơn lễ tình nhân dành cho 2 người có giá 999.000++, với năm món ăn ấm nồng hương vị yêu thương gồm gỏi bưởi tôm càng, mực nhồi bách hoa và chả nghêu, súp tóc tiên hải sản, gà nướng ống tre và bánh mousse dâu.



Với tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, nhà hàng & bar Top of the Town là địa điểm lý tưởng cho các dịp kỷ niệm, buổi hẹn hò lãng mạn hay những buổi họp mặt đặc biệt. Với thực đơn độc đáo và đa dạng cùng các loại rượu nổi tiếng thế giới, Top of the Town chắc chắn mang đến một buổi tối khó quên.

Nhà hàng & Bar Top of the Town Tầng 25, Khách sạn Windsor Plaza 18 An Dương Vương, quận 5, TP HCM ĐT: (028) 3833 6688 windsorplazahotel.com/top-of-the-town-bar-restaurant restaurantfacebook.com/TopoftheTownBarandRestaurant

T.Tuyền