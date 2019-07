Những đất nước đẹp nhất thế giới bạn nên đến một lần trong đời

Scotland: Khách du lịch đổ về Scotland để xem những lâu đài tuyệt đẹp, những bãi biển hoang sơ dường như vô tận. Không có gì lạ khi đi xe đạp và đi bộ đường dài được coi là hoạt động ưa thích ở đây. Các tuyến đường đi bộ đường dài, như West Highland Way, Great Glen Way và Southern Upland Way, là một trong những tuyến đường tốt nhất trên thế giới dành cho những người đi bộ có kinh nghiệm. Các nhà làm phim nổi tiếng thế giới cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp tự nhiên của Scotland. Skyfall, Bravelove, Prometheus và hàng chục bộ phim mang tính biểu tượng khác đã được quay ở đây.