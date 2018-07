Những địa danh hoàn toàn có thật mà ngỡ như photoshop

23/07/2018 12:29

1.Catatumbo, Venezuela

Tại cửa của con sông này là nơi hoàn hảo để quay những thước phim kinh dị. Một hiện tượng tự nhiên độc đáo đã xảy ra tại đây, đó là những tia chớp xuất hiện vào ban đêm, chỉ có hơn 100 lần/năm nên du khách phải tranh thủ ghé qua đây để thưởng thức khoảnh khắc hiếm có này.

2.Nikola-Lenivets, Nga

Năm 2000, một ngôi làng nhỏ ở vùng Kaluga đột nhiên trở thành địa danh nổi tiếng bởi những tác phẩm nghệ thuật đương đại. Từ đó về sau, nơi này trở thành một công viên nghệ thuật thời trang lớn nhất cả nước, nhiều lễ hội được tổ chức, đây cũng là nơi được lấy làm bối cảnh để quay phim.

3.Bờ biển Skeleton, Namibia

Những tảng đá khổng lồ, bão, không khí lạnh, sương mù biến một phần của sa mạc Namib thành vùng tam giác quỷ, thánh địa chết của tàu và cá voi, và là mồ chôn của hàng ngàn người bỏ mạng trên sa mạc.

4.Szimpla Kert, Hungary

Nơi này mang không khí bí ẩn, ghê rợn của một tòa nhà bị bỏ hoang. Thế nhưng nhiều người lại coi đây là ngôi nhà của những họa tiết kỳ dị độc đáo, một nghệ thuật khác người tuyệt vời đáng để ghé thăm.

5.Bãi biển Pig, Bahamas

Bãi biển này thuộc một hòn đảo không có người ở, chỉ có những con lợn hoang sinh sống. Để để được địa danh này tương đối khó khăn nhưng nếu đến được đây, du khách có thể vui chơi, tắm cùng lợn. Đặc biệt những con lợn này bơi rất giỏi.

6.Salar de Uyuni, Bolivia

Đây là những hồ muối khô đang cạn nước, tùy vào thời tiết mà nơi này sẽ có những khung cảnh khác nhau. Nếu vào mùa nắng, trời trong xanh thì nơi đây là một tấm gương lớn phải chiếu cả một bầu trời, nhưng vào mùa khô cạn thì bề mặt hồ dưới ánh hoàng hôn trở nên tuyệt đẹp.

7.Père Lachaise, Pháp

Père Lachaise là nghĩa trang huyền thoại của thủ đô nước Pháp, nơi có những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp, những người nổi tiếng cũng được chôn tại đây. Thế nên, nó lúc nào cũng tấp nập du khách đến viếng thăm.

8.Hobbiton, New Zealand

Khi tạo ra bộ phim huyền thoại “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, Peter Jackson, đạo diễn bộ phim đã tìm thấy nơi tuyệt vời này, nó nằm ở ngoại ô làng Matamata, nay còn được gọi là làng Hobbit. Có tổng cộng 37 ngôi nhà ở đây, nhưng bây giờ đã bị cấm vào tham quan.

9.Valparaíso, Chile

Một cảng biển với những ngôi nhà đầy màu sắc graffiti đã để lại ấn tượng mạnh cho khách du lịch ghé thăm. Khu vực này là nơi lý tưởng cho một bộ phim hài nhẹ nhàng, hoài cổ và lãng mạn.

10.Hallstatt, Áo

Ngôi làng Hallstatt nằm giữa hồ nước gần dãy Alps, là một viên ngọc trai quý giá của nước Áo. Khu vực giữa núi và hồ quá hẹp nên chính quyền phải xây dựng đường sắt ở phía đối diện. Đó là lý do tại sao các cư dân của làng phải đi thuyền nếu họ muốn lên tàu.

11.Fly Geyser, Hoa Kỳ

Hiện tượng màu cầu vồng này được tạo ra do người ta đã khoan sâu vào lòng đất để tìm kiếm nguồn năng lượng địa nhiệt, nhưng do nước không đủ nóng nên không thể tiếp tục xây dựng. Mặc dù đã cố gắng bít lỗ khoan lại nhưng do lực phun nước quá mạnh dâng lên đến 5 mét, qua nhiều năm nó tạo thành một khu vực đầy màu sắc như thế này.

Theo Phan Hằng (danviet.vn)