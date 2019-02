Những điểm du lịch đầy thách thức cho bạn thử sức năm 2019

20/02/2019 23:42

Dùng từ "thử sức" bởi bạn sẽ cần chuẩn bị cả về thể lực trong chuyến đi để trải nghiệm du lịch kiểu Hoàng Lê Giang - anh chàng nổi tiếng trong giới xê dịch, yêu thích núi non hùng vĩ, phóng khoáng.

Hoàng Lê Giang (30 tuổi) đặt ra mục tiêu leo lên 5 nóc nhà của 5 châu lục. Hiện tại anh đã leo nóc nhà châu Âu - đỉnh Elbrus và nóc nhà châu Phi – đỉnh Kilimanjaro (Tazania), đã 9 lần leo Himalaya và đã đặt chân đến Bắc Cực.

Những điểm đến sau đây với những khơi gợi, chiêm nghiệm của Hoàng Lê Giang sẽ là những hành trình đầy phiêu lưu cho các bạn trẻ ưa khám phá, muốn chinh phục bản thân và nhìn ngắm thiên nhiên.

1. Trải nghiệm băng hỏa đảo, chìm đắm trong cực quang ở Iceland

Đất nước là cả một phim trường lớn kì vĩ với đầy đủ những cảnh quan và ánh sáng thiên nhiên kỳ ảo phù hợp cho các bộ phim hoành tráng, từ Interstellar, The Martian, James Bond đến Fast and Furious, Game of Thrones, Justice League.

Giang và các bạn của anh đùa rằng đây là đất nước không góc chết, vì người cũng đẹp, vật nuôi cũng đẹp, núi biển, công trình cũng đẹp. Thiên nhiên Iceland khá khắc nghiệt nhưng không quá lạnh. Iceland mỗi mùa có cái đẹp riêng và 4 vùng Đông, Tây, Nam, Bắc lại có những cái đẹp khác nhau.

Anh gợi ý những điểm đến trong hành trình đến Iceland: Blue Lagoon, thác nước Seljalandsfoss, đi dạo trên các bãi cỏ xanh rì, đi ngắm sông băng, bờ biển cát đen và đặc biệt là ngắm Bắc Cực Quang, tham quan các miệng núi lửa tự nhiên, các hồ phun nước nóng, đứng ở giữa 2 thềm lục đia Châu Mỹ và châu Âu bên trên là tuyết trắng mà bên dưới các mạch nước sôi sục âm ỉ.

2. Na Uy đẹp kỳ vĩ - thiên hạ đệ nhất cảnh quan

Na Uy hùng vĩ chờ bạn khám phá

Đã đi qua 40 nước và vùng lãnh thổ, Hoàng Lê Giang tự nhận "mê đắm nhất cảnh Na Uy". Từ con đường, thung lũng, sông, biển, đâu đâu cũng có nét đẹp mà có lẽ chỉ Na Uy có, đủ thấy sức hấp dẫn của nó.

Na Uy có vịnh hẹp, sông băng, núi cao, đại dương, động vật hoang dã. Một trong những cảnh đẹp nổi tiếng là Trolltunga lưỡi quỉ , nên đi mùa hè hoặc cuối hè, phải đi bộ lên xuống tốn 10-12 tiếng đồng hồ.

Khu vực Tromso có thể ngắm cá voi, cá heo và bắc cực quang. Quanh Alta và Kautokeino ngắm tuần lộc và văn hóa của người Sami bản địa, đi xe chó kéo… Yêu cầu là có thể chịu lạnh, tự lo cho mình được và sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ trong chuyến đi. Thời tiết Nauy có gió nhiều và mưa nên trang phục phải chống gió chống nước.

3. Ladakh - vẻ đẹp của sự bi tráng

Ladakh nằm trên dãy Himalaya thuộc Ấn Độ , là vùng chỉ có thể đi vào bằng đường bộ trong 6 tháng qua hai con đèo từ Sirinagar hoặc Manali, hoặc bằng đường bay đến thủ phủ Leh.

Trong Ladakh lại có một thung lũng tên Zanskar chỉ có thể đi vào 4 tháng trong năm. Thời gian còn lại, các con đèo phủ tuyết.

Với Hoàng Lê Giang, Ladakh không phải nơi để người ta có thể tới hưởng thụ, bởi nó khắc nghiệt, khó thở, khó ăn, khó ngủ. Nhưng nếu bạn nhìn kĩ hơn, nghe kĩ hơn sẽ cảm nhận được bài ca của thiên nhiên, bài ca của tâm linh, của bí ẩn và sự tự do.

4. Sa mạc Jordan - cái đẹp của kỳ quan, nắng gió

Jordan là một điểm đến nằm ngoài dự định của Hoàng Lê Giang và theo như anh nói - như bao thứ thú vị của cuộc sống luôn xảy ra mà không có kế hoạch, Jordan đã thay đổi suy nghĩ của anh về Ả Rập.

Jordan phần lớn là hoang mạc khô cằn, nằm kẹp giữa Iraq, Sirya, Israel và Ả Rập Saudi. Jordan đẹp, cái đẹp của nắng gió, của những người Bedouin sa mạc hào sảng mà lãng mạn.

Một số điểm du lịch nổi tiếng của Jordan: Sa mạc Wadi Rum, Biển Chết (nơi sâu nhất thế giới trên đất liền), Petra - một trong 7 kì quan thế giới, Abaqua - khu resort ở Biển Đỏ tuyệt đẹp và Jerash với những tàn tích La Mã…

5. Ấn Độ - đến với những ngôi làng bị lãng quên

Hoàng Lê Giang đã đến Ấn Độ nhiều lần. Anh kể, vùng Bắc Ấn khiến anh bị choáng ngợp với vô số đền đài nguy nga, màu sắc bùng nổ. Nhưng với niềm say mê nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, Giang cũng tìm đường đến những ngôi làng biệt lập như làng Tur Tuk.

Đây là một địa danh trước đây thuộc Pakistan, nhưng sau chiến tranh biên giới Pakistan và Ấn Độ, nay thuộc về Ấn.

Đường đi đến làng xa xôi và hiểm trở nhưng khung cảnh nơi đây như một ngôi làng bị lãng quên, nét đẹp cô liêu bên những ngọn núi sừng sững, màu nước màu trời như trong tranh. Khung cảnh yên bình, có cái im lặng trong không khí, cái tĩnh của núi và cái không khí se lạnh chiều tà.

6. Sơn Đoòng - hang động kỳ vĩ trong lòng đất

Say đắm cảnh núi non hùng vĩ đến nỗi đã leo dãy Himalaya đến lần thứ 9, nhưng chuyến đi Sơn Đoòng ở Quảng Bình được xem là trải nghiệm… đi xuống, đi vào lòng núi đầu tiên của Hoàng Lê Giang.

Sơn Đoòng là một món quà của thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam, không chỉ là hang lớn nhất thế giới có thể "chứa vài hang lớn thứ nhì", mà còn vô cùng đặc biệt khi hội tụ rất nhiều yếu tố: hành lang dài, có rừng, sông, hồ nước và cả mây bên trong hang.

Hệ thống hang Sơn Đoòng không chỉ to lớn, mà độc đáo bởi 2 hố sụt, nếu không thì cả chuyến đi trong hang chỉ là đi trong màn đêm.

Hoàng Lê Giang kể có những đoạn thấy rất gần nhưng leo lên, leo xuống, luồn lách cả buổi mới tới được. Các cửa hố sụt thường có một màn sương - mây mờ ảo như mở ra đường vào thiên thai.

Trong hang có những măng đá kỳ vĩ được được kiến tạo từ hàng trăm nghìn năm tích tụ của đá vôi.

7. Khám phá Tibet ( Tây Tạng ) huyền bí

Chuyến đi đến Tibet của Hoàng Lê Giang kéo dài đến 16 ngày mà anh bảo "lòng vẫn cứ mong quay trở lại khi đủ duyên". Với anh, không có một bức ảnh hay từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác ở Tibet trong một hành trình có mưa, có núi cao, có hồ nước, có bầu trời xanh thẳm, tận mắt nhìn nắng, gió, mây, trời hòa quyện, xoay chuyển…

Tibet của Hoàng Lê Giang "không phải để check-in hồ Yamdrok, để chiêm ngưỡng cung Potala hay đi Everest Base Camp cho có ảnh với người ta", mà đi để thấy sự thịnh suy, được mất thoáng qua như một giấc mộng.

Đi qua những đền thờ đổ nát, qua vết tích thời gian, qua cung Potala vẫn còn phát năng lượng nhưng dần lịm đi, lạnh lẽo dần, đi để thấy những người Tạng lầm lũi hành hương ba bước đi một bước lạy.

8. Tazania - ngắm Đông Phi hoang dã

Ấn tượng của Hoàng Lê Giang là những đồng cỏ savan mênh mông với những đàn thú hoang dã, những bộ lạc Châu Phi với những phong tục, tập quán gắn liền với cuộc sống giữa muông thú, được hít thở và sống những tháng ngày tự do.

Nhiều tuần lễ ở đây đã phá bỏ những định kiến của anh về lục địa đen. Anh đã có những đêm Phi Châu nằm trong lều mà nghĩ đến ngay ngoài lều có đàn nai, linh dương đang dạo quanh, những con báo hay đàn sư tử đang đi săn đêm, chứng kiến những đàn ngựa vằn hay gia đình voi đi dạo ở ngay nơi chúng được sinh ra, được tự do chơi đùa.

Vào lúc bình minh và hoàng hôn, ánh mặt trời nhuốm vàng những hàng cây bao báp, những đàn chim sải cánh bay, khắp nơi chỉ có thiên nhiên, không có khói bụi, bê tông.

Khí hậu Đông Phi không hẳn quá nóng mà rất khô cằn. Mùa đẹp để đi Đông Phi ngắm thú là mùa khô tháng 1,2 hoặc cuối tháng 6 đến đầu tháng 10. Tháng 7 là mùa cao điểm khi hàng nghìn con linh dương đi di cư. Ở đây có các khu cắm trại từ giá rẻ đến sang trọng đáp ứng mọi nhu cầu.





Theo Vũ Thủy- ảnh: Hoàng Lê Giang