Săn HIO 16 xe Mercedes tại FLC Golf Championship 2019

21/02/2019 19:10





Giải golf nghiệp dư lớn nhất từ trước tới nay

Tiếp nối thành công của 7 mùa giải trước, giải FLC Golf Championship 2019 sẽ diễn ra từ 4 đến 10-3 tại FLC Quy Nhon Golf Links - một trong những sân golf đẹp nhất châu Á.



FLC Golf Championship 2019 là giải golf thường niên uy tín nhất trong hệ thống giải đấu do Tập đoàn FLC và FLC Biscom phối hợp tổ chức nhằm tri ân khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Dự kiến, giải đấu năm nay sẽ thu hút gần 2.000 golfer trong nước và quốc tế, kéo dài trong gần 1 tuần lễ, đánh dấu giải golf nghiệp dư lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam.

Ông Nhữ Văn Hoan, Tổng giám đốc FLC Biscom, cho biết: "Do lượng golfer đăng ký khá lớn, Ban tổ chức luôn nỗ lực không ngừng để cải tiến dịch vụ cũng như công tác tổ chức giải đấu. Với mong muốn đưa lại sự chủ động và tiện lợi tối ưu nhất cho các vận động viên tham dự, bên cạnh phương pháp đăng ký truyền thống, giải đấu sẽ áp dụng hình thức đăng kí qua ứng dụng trên thiết bị di động (App) FLC Biscom Golf.

Có thể nói FLC là doanh nghiệp golf đầu tiên ở Việt Nam cho phép đăng kí giải đấu qua ứng dụng công nghệ như vậy".

Ông Nhữ Văn Hoan, Tổng giám đốc FLC Biscom - đơn vị vận hành và quản lý hệ thống sân golf của Tập đoàn FLC

Trải nghiệm dịch vụ trọn gói



Theo đại diện Ban tổ chức, giải đấu có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hơn 100 tỷ đồng, bao gồm 16 ôtô hạng sang, thẻ hội viên hạng VIP tại các sân golf thuộc hệ thống của FLC, vé máy bay Bamboo Airways khứ hồi, voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể nghỉ dưỡng thương hiệu Tập đoàn FLC, cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Ngoài các giải Vô địch, Nhất, Nhì, Ba..., FLC Golf Championship 2019 còn dành nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle và giải Hole-In-One (HIO) cho các golfer xuất sắc.

Đặc biệt, mỗi golfer giành được giải HIO sẽ có cơ hội nhận được 4 xe Mercedes cùng hàng loạt phần thưởng giá trị khác từ nhà tài trợ.

Lễ bàn giao xe trong khuôn khổ giải Bamboo Airways Takeoff Golf Tournament 2019

Bên cạnh cơ cấu giải thưởng "khủng", các golfer tham dự giải đấu sẽ được di chuyển bằng máy bay Bamboo Airways với mức giá cực kỳ ưu đãi, nghỉ dưỡng tại quần thể 5sao đẳng cấp FLC Quy Nhơn và các vòng golf trải nghiệm miễn phí tại sân Moutain FLC Quy Nhon Golf Links.



FLC Quy Nhon Golf Links là một trong những sân golf đẹp nhất châu Á

Săn HIO với những giải thưởng "khủng"



Tập đoàn FLC vốn được biết đến là đơn vị tổ chức những giải đấu quy mô lớn như Bamboo Airways Golf Tournament 2018, Bamboo Airways Sring 2019, FLC Golf Championship 2019… với mỗi giải đấu thu hút từ 1.500 – 2.000 golfer.

Bên cạnh hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ hàng không chất lượng cao, những giải golf do Tập đoàn FLC tổ chức cũng liên tiếp gây "chấn động" làng golf Việt với những giải HIO "khủng".

Trong đó, hai giải thưởng HIO gồm 8 chiếc xe Mercedes vừa được trao cho 2 golfer Nguyễn Anh Tuấn và Cao Xuân Hùng trong tháng 11-2018 vừa qua (tại giải FLC 17th Anniversary Golf Tournament 2018 và Bamboo Airways Takeoff Golf Tournament), lập kỷ lục hiếm có về giá trị cho các giải HIO.

Với công tác tổ chức quy mô và chuyên nghiệp, cùng cơ cấu giải thưởng và dịch vụ trọn gói bay - chơi golf, FLC Golf Championship 2019 hứa hẹn sẽ là một trong những giải đấu đáng được chờ đợi nhất mùa xuân năm nay tại Việt Nam.

Nằm trong quần thể FLC Quy Nhơn, FLC Quy Nhon Golf Links là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế độc đáo của sân golf 36 hố và khung cảnh nên thơ của bờ biển Nhơn Lý với địa danh Eo Gió, nơi được xem là vị trí ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam. Điểm khác biệt của sân golf là được thiết kế trên những đồi cát lớn, bên cạnh rừng thông xanh rì rào. Từ sân golf, các golfer vừa được thỏa sức chinh phục các hố golf vừa được phóng tầm mắt bao quát một vùng biển rộng lớn, chiêm ngưỡng những cồn cát tự nhiên, thơ mộng, tràn đầy nắng và gió. Kết hợp với những tiện ích 5* trong khu quần thể FLC Quy Nhơn, FLC Quy Nhon Golf Links đang là điểm đến hàng đầu của giới golfer trong nước và quốc tế tại Việt Nam.

P.Hoàng