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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 10-6: Iran tấn công Israel bằng tên lửa siêu nhanh

Anh Thư

(NLĐO) - Tên lửa siêu thanh Khyber Shekan, có tốc độ bổ nhào lên đến Mach 9, đã được Iran sử dụng để tấn công Israel trong chiến dịch mới nhất.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết Iran đã sử dụng tên lửa Khyber Shekan thế hệ mới nhất trong các cuộc tấn công đêm 7-6 vào Israel.

Đó là một loại tên lửa đạn đạo siêu thanh, có tốc độ bổ nhào (giai đoạn cuối trước khi lao vào mục tiêu) lên đến Mach 9, tức gấp 9 lần tốc độ âm thanh.

"Điều này khiến việc phá hủy nó bằng các hệ thống đắt tiền như THAAD và Arrow trở nên rất khó khăn" - nguồn tin cho biết. THAAD và Arrow là các hệ thống phòng không tiên tiến do Mỹ sản xuất.

Cũng theo nguồn tin này, các tên lửa siêu thanh nổi tiếng khác của Iran như Emad và Qadr-F cũng được sử dụng song song với Kheiber Shekan trong chiến dịch.

Iran hé lộ tên lửa nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh, tuyên bố lập vành đai từ Hormuz đến biển Đỏ - Ảnh 1.

Hình ảnh tên lửa của Iran được hãng tin Mehr đăng tải trong bài viết về tên lửa Kheiber Shekan - Ảnh: MEHR

Trong khi đó, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Esmail Ghaani tuyên bố Iran sẽ thiết lập vành đai an ninh kháng chiến mới từ eo biển Hormuz cho đến eo biển Bab el-Mandeb (Cổng nước mắt) và từ vịnh Ba Tư đến biển Đỏ.

Eo biển Bab el-Mandeb là một trong 2 cửa ngõ của biển Đỏ, bên cạnh kênh đào Suez, một tuyến đường thủy huyết mạch khác của ngành vận tải.

Viết trên mạng xã hội, tướng Ghaani ca ngợi "hành động kịp thời và quyết đoán" của "những người anh hùng Yemen" và cho biết nếu cần thiết, những "người khác cũng sẽ đến".

Tại Yemen, Iran có một lực lượng ủy nhiệm là Houthi. Nhóm này đã nhiều lần tham gia vào các chiến dịch của Iran, đồng thời liên tục đe dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb thời gian gần đây.

Chỉ huy Lực lượng Quds cũng cảnh báo các hành động của Mỹ và Israel trong khu vực sẽ dẫn đến sự đáp trả từ một mặt trận kháng chiến thống nhất với "những chiến binh không biên giới".

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