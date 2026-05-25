Điểm nóng xung đột ngày 25-5: Ukraine sắp "hạ được 1.000 UAV cùng lúc"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 25-5: Ukraine sắp "hạ được 1.000 UAV cùng lúc"

Cao Lực

(NLĐO) - Một quan chức Ukraine khẳng định Kiev hiện dẫn đầu NATO về đổi mới chiến trường và có thể cung cấp những bài học thực chiến quý giá cho Mỹ và Israel.

Những máy bay không người lái (UAV) Shahed do Iran thiết kế - loại đang liên tục trút xuống TP Lviv của Ukraine gần như mỗi đêm - giờ đây lại đang bị săn lùng bởi các loại vũ khí được chế tạo bên trong những nhà máy bí mật, nơi UAV cảm tử và hệ thống đánh chặn đang được lắp ráp ngày đêm.

"Công nghệ UAV đã hoàn toàn thay đổi tình hình ở tiền tuyến. Có thể trong 6 tháng, có thể trong một năm nữa, chúng tôi sẽ có công nghệ để hạ 1.000 UAV cùng lúc" - Thị trưởng Andriy Sadovyi của Lviv nói với Fox News.

Dmytro, giám đốc điều hành một hãng sản xuất UAV Ukraine với sản lượng khoảng 1.000 chiếc mỗi tuần, cho biết: "Chúng tôi đi trước các quốc gia khác ba hoặc bốn bước. Đây là một kiểu giao tranh mới, giao tranh của công nghệ".

Bên trong “những nhà máy bí mật” tái định hình chiến tranh hiện đại của Ukraine - Ảnh 1.

UAV do Ukraine sản xuất được trưng bày tại một triển lãm công nghệ quân sự ở một địa điểm không được tiết lộ tại Ukraine. Ảnh: Fox News

Những chiếc UAV giá rẻ giờ đây cho phép các đơn vị nhỏ trên chiến trường phát hiện và phá hủy xe tăng, xe bọc thép, thậm chí cả những hệ thống phòng không hiện đại - vốn trước kia cần tới tên lửa đắt tiền hoặc chiến đấu cơ để tiêu diệt.

Sự chuyển đổi đó hiện diện khắp miền Tây Ukraine, nơi các trung tâm công nghệ quốc phòng, xưởng bí mật và bãi thử nghiệm đang hoạt động liên tục.

Năng lực sản xuất UAV nội địa của Ukraine đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Serhiy Boyev cho biết hồi đầu năm nay rằng nước này đặt mục tiêu sản xuất hơn 7 triệu UAV trong năm 2026, tăng mạnh so với khoảng 4 triệu chiếc của năm 2025.

Bên trong “những nhà máy bí mật” tái định hình chiến tranh hiện đại của Ukraine - Ảnh 2.

Linh kiện UAV và hệ thống tác chiến chiến trường được lắp ráp tại một nhà máy Ukraine. Ảnh: Fox News

Bên trong “những nhà máy bí mật” tái định hình chiến tranh hiện đại của Ukraine - Ảnh 3.

UAV do Ukraine sản xuất được trưng bày tại một triển lãm công nghệ quân sự ở một địa điểm không được tiết lộ tại Ukraine. Ảnh: Fox News

Một số UAV được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát, số khác phục vụ sơ tán, hậu cần hoặc tấn công trực tiếp.

Một mẫu UAV tải trọng lớn dùng cho các đòn tấn công ban đêm đã được lính Nga đặt biệt danh là "Baba Yaga" (tạm dịch: "ông kẹ").

Một loại UAV đánh chặn khác được thiết kế riêng để săn UAV Shahed do Iran sản xuất - loại Nga sử dụng trong các đợt tấn công hằng đêm nhằm vào các thành phố Ukraine. Chúng có thể bay với tốc độ 300 km/h - theo nhà đồng sáng lập Volodymyr Cherniuk của Iron, một cụm công nghệ quốc phòng của Ukraine.

Ukraine cũng ngày càng chứng minh khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng các đòn UAV tầm xa nhằm vào khu vực quanh Moscow và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Bên trong “những nhà máy bí mật” tái định hình chiến tranh hiện đại của Ukraine - Ảnh 4.

Ông Volodymyr Cherniuk, đồng sáng lập cụm công nghệ quốc phòng Ukraine Iron, đứng cạnh UAV tải trọng lớn “Vampire” và UAV chống Shahed tại TP Lviv - Ukraine. Ảnh: Fox News

Tin liên quan

Nga - Ukraine giằng co quyết liệt bất chấp các lệnh ngừng bắn

Nga - Ukraine giằng co quyết liệt bất chấp các lệnh ngừng bắn

(NLĐO) – Ukraine sẽ quyết định phương án hành động đối với lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Nga tùy theo tình hình đêm 6-5 và ngày 7-5 (giờ địa phương).

Mỹ kỳ vọng từ lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine

Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong 3 ngày, bắt đầu từ 9-5

Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine, dùng đến tên lửa siêu mạnh?

(NLĐO) - Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công kết hợp tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Ukraine Nga UAV NATO điểm nóng xung đột
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo