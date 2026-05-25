Điểm nóng xung đột ngày 25-5: Ukraine sắp "hạ được 1.000 UAV cùng lúc"

Những máy bay không người lái (UAV) Shahed do Iran thiết kế - loại đang liên tục trút xuống TP Lviv của Ukraine gần như mỗi đêm - giờ đây lại đang bị săn lùng bởi các loại vũ khí được chế tạo bên trong những nhà máy bí mật, nơi UAV cảm tử và hệ thống đánh chặn đang được lắp ráp ngày đêm.

"Công nghệ UAV đã hoàn toàn thay đổi tình hình ở tiền tuyến. Có thể trong 6 tháng, có thể trong một năm nữa, chúng tôi sẽ có công nghệ để hạ 1.000 UAV cùng lúc" - Thị trưởng Andriy Sadovyi của Lviv nói với Fox News.

Dmytro, giám đốc điều hành một hãng sản xuất UAV Ukraine với sản lượng khoảng 1.000 chiếc mỗi tuần, cho biết: "Chúng tôi đi trước các quốc gia khác ba hoặc bốn bước. Đây là một kiểu giao tranh mới, giao tranh của công nghệ".

UAV do Ukraine sản xuất được trưng bày tại một triển lãm công nghệ quân sự ở một địa điểm không được tiết lộ tại Ukraine. Ảnh: Fox News

Những chiếc UAV giá rẻ giờ đây cho phép các đơn vị nhỏ trên chiến trường phát hiện và phá hủy xe tăng, xe bọc thép, thậm chí cả những hệ thống phòng không hiện đại - vốn trước kia cần tới tên lửa đắt tiền hoặc chiến đấu cơ để tiêu diệt.

Sự chuyển đổi đó hiện diện khắp miền Tây Ukraine, nơi các trung tâm công nghệ quốc phòng, xưởng bí mật và bãi thử nghiệm đang hoạt động liên tục.

Năng lực sản xuất UAV nội địa của Ukraine đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Serhiy Boyev cho biết hồi đầu năm nay rằng nước này đặt mục tiêu sản xuất hơn 7 triệu UAV trong năm 2026, tăng mạnh so với khoảng 4 triệu chiếc của năm 2025.

Linh kiện UAV và hệ thống tác chiến chiến trường được lắp ráp tại một nhà máy Ukraine. Ảnh: Fox News

Một số UAV được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát, số khác phục vụ sơ tán, hậu cần hoặc tấn công trực tiếp.

Một mẫu UAV tải trọng lớn dùng cho các đòn tấn công ban đêm đã được lính Nga đặt biệt danh là "Baba Yaga" (tạm dịch: "ông kẹ").

Một loại UAV đánh chặn khác được thiết kế riêng để săn UAV Shahed do Iran sản xuất - loại Nga sử dụng trong các đợt tấn công hằng đêm nhằm vào các thành phố Ukraine. Chúng có thể bay với tốc độ 300 km/h - theo nhà đồng sáng lập Volodymyr Cherniuk của Iron, một cụm công nghệ quốc phòng của Ukraine.

Ukraine cũng ngày càng chứng minh khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng các đòn UAV tầm xa nhằm vào khu vực quanh Moscow và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.