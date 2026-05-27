HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Điện lực Hà Nội hoãn tất cả lịch cắt điện đến hết 1-6

Lê Thúy

(NLĐO) - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1-6.

Theo EVNHANOI, điều này nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn TP Hà Nội.

Điện lực Hà Nội hoãn cắt điện đến hết 1 - 6 để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt - Ảnh 1.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1-6.

Theo ghi nhận của hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) toàn TP được xác lập lúc 21 giờ 30 ngày 26-5 đạt 6.290 MW, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW).

TIN LIÊN QUAN

Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26-5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức đỉnh năm trước. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô đang tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24 giờ ngày 1-6-2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện.

EVNHANOI cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống lưới điện, chủ động rà soát các thiết bị trọng yếu và bố trí lực lượng ứng trực nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17 giờ 30 - 22 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ bảy).

Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa hè.

Những ngày gần đây, miền Bắc và miền Trung đang xảy ra đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có thời điểm trên 40 độ C.

Điều này đã khiến nhu cầu điện tăng cao, phụ tải vượt đỉnh. Một số nơi ở Hà Nội đã mất điện cục bộ.

Đêm 26-5, rạng sáng 27-5, một số khu vực ở Hà Nội vẫn xảy ra sự cố mất điện. Chị Hoài Thương, ngõ Mễ Trì Thượng, cho biết nửa đêm bị mất điện đột ngột khiến gia đình phải đem con sang nhà họ hàng để tránh nóng. Một số gia đình mất điện vào nửa đêm phải ra công viên, tìm nhà nghỉ ở khu vực có điện để tránh trú.

Trước đó, chiều 26-5, Tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc cũng trải qua tình trạng mất điện từ 15 giờ 15, do quá tải đường dây. Ngày 25-5, anh Trần Việt Anh, phường Vĩnh Hưng, phản ánh gia đình bị mất điện khoảng 20 phút vào buổi tối.

Theo EVNHANOI, đây không phải là cắt điện luân phiên mà chỉ là sự cố quá tải. Đơn vị đã cử cán bộ kỹ thuật đến xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Tin liên quan

Bộ Công Thương sửa Thông tư, áp ngay giá điện theo khung giờ cao điểm mới

Bộ Công Thương sửa Thông tư, áp ngay giá điện theo khung giờ cao điểm mới

(NLĐO) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60 năm 2025 để áp dụng khung giờ cao điểm mới.

Nam thanh niên 25 tuổi suy thận cấp vì mất nước do nắng nóng

(NLĐO) - Giữa đợt nắng nóng kéo dài, nam công nhân 25 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì suy thận cấp do mất nước, suýt phải lọc máu cấp cứu.

Vì sao nhiệt độ nhiều nơi phá vỡ kỉ lục, Hà Nội thành "chảo lửa" trong đợt nắng nóng?

(NLĐO) - Hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, đảo nhiệt đô thị là nguyên nhân xảy ra đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt.

thời tiết nắng nóng cung cấp điện lịch cắt điện Điện lực Hà Nội nhu cầu sử dụng điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo