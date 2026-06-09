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Thời sự

Điều gì sắp xảy ra tại 7 dự án hàng chục ngàn tỉ đồng ở Quảng Trị?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - 7 dự án có tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng tại Quảng Trị bị thanh tra do chậm tiến độ kéo dài, gây lãng phí đất đai, nguồn lực.

Điều gì sắp xảy ra tại 7 dự án hàng chục nghìn tỉ đồng ở Quảng Trị? - Ảnh 1.

Khối khách sạn cao tầng khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh xây dang dở nhiều năm, cửa đóng then cài, không có dấu hiệu thi công. Ảnh Hoàng Phúc

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa quyết định thanh tra chuyên đề đối với 7 dự án quy mô lớn có tổng mức đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm triển khai kéo dài nhiều năm.

Đây đều là những dự án từng được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, đô thị và hạ tầng kinh tế của địa phương nhưng đến nay vẫn trong tình trạng triển khai ì ạch, thậm chí có dự án gần như "án binh bất động", gây lãng phí lớn về đất đai và nguồn lực xã hội.

Theo quyết định thanh tra, 7 dự án được đưa vào diện kiểm tra lần này nằm ngoài danh mục theo dõi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng của tỉnh Quảng Trị. 

Trong danh sách có nhiều dự án quy mô lớn như: Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hà Nội, Khu resort Golden City, Khu du lịch nhà ở sinh thái Đảo Yến, Kho xăng dầu Việt Lào, Khu đô thị Eurowindow Grand City và Khu đô thị Bảo Ninh 3.

Đáng chú ý, phần lớn các dự án nằm tại khu vực ven biển Bảo Ninh thuộc phường Đồng Hới và những vị trí được xem là "đất vàng" trong quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh. Nhiều khu đất đã được giao cho nhà đầu tư từ nhiều năm trước nhưng tiến độ thực hiện không đạt yêu cầu, khiến hàng trăm hecta đất bị bỏ hoang, nhiều hạng mục dang dở xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hiệu quả khai thác quỹ đất.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình trạng dự án chậm tiến độ kéo dài không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai mà còn tác động đến quy hoạch phát triển đô thị, du lịch, môi trường đầu tư và tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là vấn đề được cử tri và dư luận nhiều lần phản ánh trong thời gian qua.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ khi dự án bắt đầu triển khai đến ngày 31-3-2026. Các nội dung phát sinh trước hoặc sau thời điểm này nếu có liên quan vẫn sẽ được xem xét, làm rõ.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn thanh tra gồm 20 thành viên do ông Hà Vĩnh Trung - phó chánh Thanh tra tỉnh - làm trưởng đoàn. Đoàn có nhiệm vụ rà soát toàn diện quá trình thực hiện các dự án, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đợt thanh tra được triển khai theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn đầu tư, tạo điều kiện cho những dự án còn khả năng tiếp tục thực hiện, đồng thời kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm hoặc không còn đủ năng lực triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhiều lần khẳng định việc xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án "đắp chiếu" kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chống lãng phí nguồn lực xã hội, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

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