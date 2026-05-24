Đình cổ chờ sập ở Thanh Hóa, dân làng dùng tre luồng chống đỡ

Đình cổ Bái Sơn thuộc làng Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng từ thời nhà Nguyễn (thế kỷ XIX). Trải qua hàng trăm năm, đến nay ngôi đình đã xuống cấp rất nghiêm trọng, nhiều cột gỗ, vì kèo bên trong đình đã mục nát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Để bảo vệ di tích, chính quyền địa phương và người dân làng Bái Sơn đã dùng hàng chục cọc tre luồng chống đỡ, gia cố tạm thời khiến toàn bộ không gian ngôi đình toàn là cọc tre luồng.

Quan sát thực tế cho thấy nhiều cấu kiện kiến trúc nghệ thuật bị hư hỏng, nứt vỡ; cột kèo bị mối mọt, tiêu tâm, rui mè mục nát, nhiều mộng kèo, xà, chếnh bị gãy đứt; mái ngói bị xô dạt, gãy vỡ gây thấm dột xuống các cấu kiện phía dưới.

Đình có kết cấu hình chữ Đinh (J), đại đình 5 gian hai chái, 4 mái cong, diện tích 210 m2

Ông Hoàng Ngọc Toàn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bái Sơn, cho biết ngôi đình không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng chung của làng mà còn là nơi thờ Thành hoàng, thể hiện niềm tự hào và giá trị văn hóa lâu đời của người dân địa phương.

Đình Bái Sơn không chỉ là nơi lưu giữ những dấu mốc quan trọng trong quá trình biến đổi của lịch sử phát triển văn hóa làng xã mà còn là nơi tổ chức các cuộc hội họp đội tự vệ vũ trang chiến đấu đầu tiên của huyện Hà Trung.

Trải qua hàng trăm năm, ngôi đình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân phải dùng tre luồng để chống đỡ

"Nay ngôi đình đang xuống cấp nghiêm trọng, cán bộ và nhân dân thôn Bái Sơn mong muốn tỉnh Thanh Hóa quan tâm, sớm khảo sát có kinh phí trùng tu, tôn tạo bảo vệ di tích, đồng thời để người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng được an toàn"- ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, do đình xuống cấp, tre luồng chống đỡ chiếm hết không gian, nên những năm qua vào mỗi dịp lễ hội, địa phương không dám cho người dân vào bên trong đình mà phải tổ chức ở ngoài sân.

Do xuống cấp, cột cái trong đình có hiện tượng xê dịch khỏi chân đế

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Định, Phó chủ tịch UBND xã Tống Sơn, cho biết đình làng Bái Sơn hiện đã xuống cấp rất nghiêm trọng, để trùng tu lại ngôi đình cần số tiền rất lớn, xã đang xây dựng phương án, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo di tích.

Bên trong không gian của đình dày đặc tre luồng chống đỡ

Ông Hoàng Ngọc Toàn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bái Sơn, cho biết các cấu kiện chính bên trong của đình được làm hầu hết bằng gỗ quý (chủ yếu là lim xanh)

Nhiều cấu kiện đã bị mối mọt, hư hỏng theo thời gian

Góc của mái đình bị gãy đổ trong đợt mưa bão năm 2025

Đình không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng, địa chỉ hội họp trong những năm tháng chiến tranh mà đình còn thờ Thành hoàng làng Tô Hiến Thành

Không gian đình làng Bái Sơn nhìn từ trên cao

Ngôi đình vẫn giữ được những nét xưa làng cổ như có cây đa, giếng nước, sân đình. Nhân dân làng Bái Sơn cũng như chính quyền xã Tống Sơn mong muốn tỉnh Thanh Hóa quan tâm, sớm trùng tu tôn tạo phát huy giá trị di tích