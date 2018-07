Công thức thành công của tỷ phú trẻ nhất thế giới

25/07/2018 18:09

John và người anh trai Patrick Collison là đồng sáng lập của Stripe - một công ty chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến được định giá đến 9,2 tỷ USD. Tháng 6 vừa qua, cậu em nhà Collison cũng vừa được tờ Business Insider đưa vào danh sách các ngôi sao công nghệ mới nổi dưới 30 tuổi.

Theo John, nếu muốn xây dựng được một công ty thành công, người doanh nhân cần sở hữu nhiều thứ hơn chỉ đơn thuần là kỹ năng và trí tuệ. Thành công của một công ty đòi hỏi quá trình lao động chăm chỉ từ rất nhiều người và thậm chí là cả may mắn nữa.

Đối thoại với Guy Raz - người dẫn chương trình podcast How I Built This của kênh NPR, anh em nhà Collison đã chia sẻ việc họ làm thế nào thành lập và bán công ty đầu tiên của mình trước khi bước sang tuổi 20 và chuyện làm thế nào mà họ tiếp tục con đường khởi nghiệp của mình với Stripe. Stripe chính là nền tảng đứng sau hệ thống thanh toán của nhiều công ty công nghệ như Target, Lyft và Kickstarter.

John Collison - tỷ phú trẻ nhất thế giới nói rằng: Thành công của công ty do anh làm chủ đến từ sự nỗ lực của cả ê kíp chứ không chỉ của riêng anh. Ảnh: Fast Company

Khi vị được hỏi thành công của công ty do anh làm chủ có bao nhiêu % đến từ kỹ năng, trí tuệ và bao nhiêu % là do may mắn, tỷ phú trẻ nhất thế giới John Collison nói: "Tôi nghĩ, thay vì hỏi có bao nhiêu % kỹ năng và trí tuệ của tôi, câu hỏi nên là có bao nhiêu % kỹ năng và trí tuệ của ê kíp gồm hàng trăm con người đã giúp Stripe đạt được vị trí như hôm nay. Dĩ nhiên, tôi vẫn cho rằng kỹ năng, sự thông minh là yếu tố quyết định, song quan trọng hơn hết là tinh thần lao động hăng say và sự chăm chỉ. Tôi nghĩ mọi thứ đó đều cần thiết cả".

Doanh nhân trẻ nhấn mạnh: "Nếu thiếu vắng họ, nếu những con người với vô vàn ý tưởng làm việc thông minh như vậy không ở đây, thì không đời nào chúng tôi có thể đạt đến vị trí hiện tại. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng sự may mắn là rất cần thiết. Và, một lần nữa, tôi phải nhắc đến việc có rất nhiều người thông minh và chăm chỉ hơn chúng tôi, song lại không có được sự may mắn giống như chúng tôi".

Thống kê của Forbes cho biết, tính đến tháng 7/2018, khối tài sản ròng của John Collison đạt ít nhất 1 tỷ USD. Điều này đã giúp chàng doanh nhân 27 tuổi nắm giữ ngôi vị tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Xếp sau trong danh sách tỷ phú, nếu xét về mặt tuổi tác, là nhà sáng lập kiêm CEO của Snapchat - Evan Spiegel, năm nay 28 tuổi.

Theo Bloomberg, John sinh ra ở vùng Limerick thuộc Ireland và thường xuyên phải thay đổi chỗ ở trước khi gia đình anh định cư tại Dromineer - nơi cha anh làm chủ một khách sạn nhỏ ven hồ còn mẹ thì mở công ty đào tạo cho doanh nghiệp tại nhà. Lớn lên, cả hai anh em nhà Collison đều dọn đến Boston, Mỹ để học đại học. Patrick học ở Học viện Công nghệ Massachusetts còn John học ở Đại học Havard. Và, cũng chính tại một quán ăn ở Boston mà ý tưởng về Auctomatic - công ty đầu tiên của cả hai - được hình thành.

Nhằm hiện thực hoá ý tưởng của mình, cả hai đã nghỉ học và dọn đến vùng vịnh San Francisco để phát triển Auctomatic. Được biết, Auctomatic là đơn vị cung cấp nền tảng back-end cho eBay (phần back-end của một website thường bao gồm một máy chủ, một ứng dụng và một cơ sở dữ liệu) để giúp việc bán các mặt hàng second-hand trên trang thương mại điện tử này dễ dàng hơn. Sau đó, vào năm 2008, cả hai đã bán Auctomatic cho một công ty truyền thông Canada mang tên Communicate với giá 5 triệu USD.

John kể rằng ý tưởng thành lập Stripe đến với cả hai vì nó tương thích với "ý tưởng thú vị nhất mà chúng tôi nghĩ ra trong quá trình phát triển Auctomatic". Thách thức lớn nhất đối với mô hình kinh doanh trên Internet chính là việc thiết lập hệ thống thanh toán và Stripe đã nhắm đúng vào sự nhức nhối đó.

Hiện tại, ước tính hệ thống của Stripe xử lý khoảng hàng chục tỷ USD tiền thanh toán trên Internet mỗi năm, theo thông tin từ hãng truyền thông Bloomberg. Hai anh em nhà Collison kiếm tiền bằng cách thu phí các doanh nghiệp khách hàng trên mỗi giao dịch.

Trong năm 2018, công ty của 2 anh em nhà Collison sẽ tiếp cận với nhiều khách hàng lớn như Allianz, Booking.com và Zillow. Đầu năm nay, Stripe cũng đã mua lại một công ty phát triển phần mềm point-of-sales nhằm giúp mang sản phẩm của mình đến với các cửa hàng truyền thống. Các chủ nhân của Stripe tự tin nói với lượng khách hàng khổng lồ của mình rằng, hiện tại, nền tảng của họ có thể xử lý bất cứ hình thanh toán nào.

Theo Khởi Vũ (Doanh nhân Sài Gòn)