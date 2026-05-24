Đội thi của Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Đội thi của Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Vân Du

(NLĐO) – Sau những phần tranh tài sôi nổi, đội thi "Mắt biển" của tỉnh Cà Mau đã đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" diễn ra tại TP Cần Thơ.

Ngày 24-5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cùng các tỉnh An GiangCà Mau tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026.

Vòng chung kết khu vực có 3 đội tham gia đến từ TP Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Mỗi đội có 5 em học sinh đạt thành tích xuất sắc tại vòng thi cấp tỉnh. Nội dung cuộc thi xoay quanh những kiến thức về biển, đảo Việt Nam; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển, đảo; lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc và địa phương…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - cho biết cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" không chỉ là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh mà còn là hoạt động giáo dục mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" sẽ góp phần hình thành cho thế hệ trẻ sự bản lĩnh, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới" – thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Sau những phần tranh tài sôi nổi, đội thi "Mắt Biển" của tỉnh Cà Mau đã xuất sắc đoạt giải nhất; đội thi "San Hô" của tỉnh An Giang đoạt giải nhì; giải ba là đội thị "Rồng Biển" của TP Cần Thơ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao 60 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên học giỏi. Những phần quà ý nghĩa của lực lượng cảnh sát biển không chỉ là sự động viên, khích lệ mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt qua khó khăn và chinh phục tri thức.

Dưới đây là những hình ảnh tại vòng chung kết khu vực cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026:

Đội thi của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" - Ảnh 1.

Quang cảnh vòng chung kết khu vực cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Đội thi của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" - Ảnh 2.

Đội thi của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" - Ảnh 3.

Các đại biểu dự và chỉ đạo cuộc thi

Đội thi của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" - Ảnh 4.

Các tiết mục văn nghệ tại cuộc thi.

Đội thi của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" - Ảnh 5.

3 đội thi tham gia tranh tài tại cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Đội thi của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" - Ảnh 6.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Đội thi của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" - Ảnh 7.

Đội thi "Mắt Biển" của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất vòng chung kết khu vực cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm 2026

Đội thi của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" - Ảnh 8.

Những suất học bổng ý nghĩa được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên học giỏi

Đội thi của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" - Ảnh 9.

Đại biểu và các đội tham gia cuộc thi chụp hình lưu niệm



Tin liên quan

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Canh gác bình yên trên đại ngàn

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Canh gác bình yên trên đại ngàn

Với dân làng Pă Pết, già làng Kpuih Nhé là tấm gương của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn biên giới, xây dựng nông thôn mới

Thiếu tướng Trần Văn Lượng kiểm tra, làm việc tại Vùng Cảnh sát biển 2

(NLĐO) - Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương những kết quả nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc tại đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

(NLĐO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với Báo Người Lao Động tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân tại đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng.

cảnh sát biển An Giang Cà Mau TP cần thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo