Đội thi của Cà Mau đoạt giải nhất cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Ngày 24-5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cùng các tỉnh An Giang và Cà Mau tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026.

Vòng chung kết khu vực có 3 đội tham gia đến từ TP Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Mỗi đội có 5 em học sinh đạt thành tích xuất sắc tại vòng thi cấp tỉnh. Nội dung cuộc thi xoay quanh những kiến thức về biển, đảo Việt Nam; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển, đảo; lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc và địa phương…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - cho biết cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" không chỉ là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh mà còn là hoạt động giáo dục mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" sẽ góp phần hình thành cho thế hệ trẻ sự bản lĩnh, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới" – thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Sau những phần tranh tài sôi nổi, đội thi "Mắt Biển" của tỉnh Cà Mau đã xuất sắc đoạt giải nhất; đội thi "San Hô" của tỉnh An Giang đoạt giải nhì; giải ba là đội thị "Rồng Biển" của TP Cần Thơ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao 60 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên học giỏi. Những phần quà ý nghĩa của lực lượng cảnh sát biển không chỉ là sự động viên, khích lệ mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt qua khó khăn và chinh phục tri thức.

Đội thi "Mắt Biển" của tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất vòng chung kết khu vực cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm 2026

