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Lao động

Động lực mới cho doanh nghiệp Việt

Huỳnh Như

NLĐO) - Dù đạt mức "đầy triển vọng" về năng lực đội ngũ, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn đối mặt nguy cơ đứt gãy thực thi, nhất là ở cấp quản lý trung gian

Dù phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng được nền tảng năng lực tương đối vững chắc và đang chủ động chuyển dịch sang mô hình quản trị hiện đại, nhưng đội ngũ quản lý cấp trung vẫn được xác định là mắt xích yếu nhất trong hệ thống thực thi chiến lược.

Quản lý cấp trung chịu áp lực lớn

Đây là một trong những phát hiện đáng chú ý được nêu trong báo cáo "Mức độ sẵn sàng năng lực đội ngũ của doanh nghiệp Việt Nam 2026" (Vietnam Enterprise Workforce Capability Readiness 2026) vừa được Công ty CP Kết Nối Nhân Tài (TALENTNET - phường Sài Gòn, TP HCM) vừa công bố.

Năng lực đội ngũ đang cải thiện, nhưng đâu là "điểm nghẽn" lớn nhất của doanh nghiệp Việt? - Ảnh 1.

Báo cáo của TALENTNET cho thấy đội ngũ quản lý cấp trung đang là mắt xích chịu nhiều áp lực nhất trong quá trình thực thi chiến lược và chuyển đổi của doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh minh họa

Theo báo cáo, chỉ số sẵn sàng năng lực trung bình của doanh nghiệp Việt Nam hiện đạt 65,8/100 điểm, thuộc nhóm "Đang phát triển đầy triển vọng" (Developing Band). Kết quả này cho thấy phần lớn doanh nghiệp đã hình thành được nền tảng năng lực chức năng ổn định, đồng thời bắt đầu triển khai các bước đi mang tính hệ thống nhằm nâng cao năng lực tổ chức để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực vẫn là không ít thách thức.

Năng lực đội ngũ đang cải thiện, nhưng đâu là "điểm nghẽn" lớn nhất của doanh nghiệp Việt? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc TALENTNET Academy, chia sẻ kết quả Báo cáo "Mức độ sẵn sàng năng lực đội ngũ của doanh nghiệp Việt Nam 2026"

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc TALENTNET Academy, cho rằng các doanh nghiệp Việt không thiếu tham vọng phát triển, nhưng năng lực tổ chức lại chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng ngày càng cao.

"Doanh nghiệp đang có khát vọng tăng trưởng rất lớn, song "hệ điều hành năng lực" của đội ngũ chưa thực sự sẵn sàng để đáp ứng tốc độ đó. Phần lớn tổ chức vẫn đang ở lưng chừng ngưỡng phát triển năng lực tổng hòa và đối mặt với nguy cơ đứt gãy trong năng lực thực thi" - ông Tâm nhận định.

Báo cáo cho thấy khoảng trống năng lực rõ nét nhất hiện nay nằm ở đội ngũ quản lý cấp trung – lực lượng giữ vai trò cầu nối giữa chiến lược của ban lãnh đạo và hoạt động vận hành hằng ngày. Trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục mở rộng quy mô, chuyển đổi số và tái cấu trúc mô hình quản trị, áp lực đặt lên nhóm nhân sự này ngày càng lớn.

Tăng trưởng doanh thu, mở rộng quy mô kinh doanh

Dù vậy, báo cáo cũng ghi nhận nhiều động lực tích cực có thể tạo nên những bước bứt phá mới cho doanh nghiệp Việt trong thời gian tới.

Trước hết là khát vọng tăng trưởng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp. Có tới 71,4% tổ chức tham gia khảo sát cho biết tăng trưởng doanh thu và mở rộng quy mô kinh doanh là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong giai đoạn tới. 

Theo các chuyên gia, đây là động lực quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn vào phát triển năng lực đội ngũ, chuẩn hóa hệ thống quản trị và nâng cao hiệu quả vận hành.

Năng lực đội ngũ đang cải thiện, nhưng đâu là "điểm nghẽn" lớn nhất của doanh nghiệp Việt? - Ảnh 3.

Việc ứng dụng AI đang trở thành yếu tố cạnh tranh mới, mở ra dư địa nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp

Một xu hướng nổi bật khác là sự dịch chuyển từ nhận thức sang ứng dụng thực tế đối với trí tuệ nhân tạo (AI). Khảo sát cho thấy 31,1% doanh nghiệp đang ưu tiên triển khai AI vào hoạt động vận hành. Tuy nhiên, năng lực ứng dụng AI thực tế hiện chỉ đạt 57,8/100 điểm, thấp hơn mặt bằng chung của nhiều nhóm năng lực khác. 

Báo cáo cũng ghi nhận sự nổi lên của mô hình quản trị linh hoạt tại các doanh nghiệp quy mô trung bình. Nhóm doanh nghiệp có từ 500 - 1.000 nhân sự đạt chỉ số sẵn sàng năng lực cao nhất với 68,7 điểm, vượt cả nhiều doanh nghiệp quy mô lớn. Kết quả này cho thấy lợi thế của bộ máy vận hành tinh gọn, khả năng ra quyết định nhanh và mức độ thích ứng cao trước những thay đổi của thị trường.

Ở góc độ quản trị, khoảng cách giữa doanh nghiệp đa quốc gia và doanh nghiệp nội địa vẫn còn khá lớn. Chỉ số sẵn sàng năng lực của khối doanh nghiệp đa quốc gia đạt 71,1 điểm, trong khi doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 62,3 điểm.

Tuy nhiên, theo TALENTNET, đây không chỉ là khoảng cách mà còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt học hỏi các chuẩn mực quản trị quốc tế, từng bước chuyển đổi từ mô hình điều hành dựa vào nhà sáng lập sang mô hình quản trị chuyên nghiệp dựa trên năng lực tổ chức.

Sẵn sàng đầu tư phát triển năng lực quản trị

Đáng chú ý, báo cáo cũng chỉ ra, 75,8% doanh nghiệp cho biết sẵn sàng đầu tư phát triển năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý. Điều này phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản trị khi các nhà quản lý không còn đơn thuần là người giám sát hiệu suất hay theo dõi KPI, mà đang được kỳ vọng trở thành những "huấn luyện viên" trực tiếp hỗ trợ, dẫn dắt và phát triển năng lực cho nhân viên.

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