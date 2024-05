Động lực nâng bước

Minh Tân đang là quản lý marketing của một thương hiệu thời trang chuyên các sản phẩm dành cho "phượt thủ" tại TP Thủ Đức, TP HCM. Chàng trai sinh năm 1997 sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, nhiệt huyết. Anh tự hào khi năm qua đã góp phần giúp doanh nghiệp tăng trưởng gần gấp đôi nhờ việc phát triển thêm các kênh bán hàng mới. Bên cạnh đó, một thành quả ngọt ngào mà Tân không giấu xúc động khi nhắc đến là đã xây dựng kênh riêng trên mạng xã hội để chia sẻ chuyện tình của anh. "Tôi tràn đầy hạnh phúc khi cùng người yêu trải nghiệm bao điều ý nghĩa qua những chuyến đi, những cột mốc được khắc ghi qua từng thước phim, tấm ảnh" - Tân kể.



Minh Tân và bạn gái cùng nhau sống tích cực, làm những điều có ích

Bối cảnh xã hội hiện đại với sự phát triển vũ bão của công nghệ dễ cuốn người trẻ vào những vòng xoáy áp lực. Tuy vậy, có rất nhiều thứ, nhiều hoạt động đang dần được số hóa thì tình yêu phải là điều thiêng liêng được đắp xây bằng những rung động chân thật, những cảm xúc gần gũi. Nhận thức điều đó, cặp đôi chú trọng dành cho nhau khoảng thời gian chất lượng, tạo nên kỷ niệm sống động hiện hữu trong hai tâm hồn đồng điệu.

Bạn gái của Minh Tân nhỏ hơn anh 1 tuổi, hoạt động trong cùng lĩnh vực. Cô thường tự khắc họa mình bằng một slogan ấn tượng: "Em thích học - thích đọc và đặc biệt là không thích khóc". Họ đã yêu nhau được 7 năm và bí quyết hàng đầu cho sự gắn bó lâu dài là biết cảm thông.

Theo Minh Tân, cuộc đời mỗi người đều có thăng trầm, ai cũng có trăn trở riêng, nhất là tháng ngày thanh xuân nhiều hoài bão và lắm thách thức. Do đó, chính sự kiên nhẫn và bao dung giúp những trái tim son trẻ được tiếp thêm "liều thuốc tinh thần" để tiếp tục đồng hành bên nhau cho các dự định lớn lao hơn. Mỗi ngày được vun đắp "thuốc bổ", anh chàng cảm thấy an tâm, tự tin vào chính mình và can đảm hơn trong mọi quyết định. Bởi anh biết chắc luôn có một người ủng hộ anh hết lòng từ phía sau. Tân tâm tình: "Tôi nhìn thấy bản thân mình trong chính người tôi yêu thương qua những điều không nói thành lời, từ nụ cười đến nỗi lo toan, hay những lúc em phấn đấu hết mình vì mục tiêu mà em tâm đắc. Em ngày càng thông minh và tinh tế". Mối quan hệ lãng mạn, lành mạnh và bền chặt này tiếp thêm sức mạnh cho Minh Tân để thêm nỗ lực gặt hái thành công trong sự nghiệp.