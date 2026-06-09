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Pháp luật

Đột kích "công ty tài chính" ở Lào, lộ đường dây cờ bạc 4.000 tỉ đồng, tiền chảy về Trung Quốc

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Đường dây đánh bạc trực tuyến do người Trung Quốc điều hành, hoạt động tại Lào, được xác định giao dịch hơn 4.000 tỉ đồng.

Đột kích "công ty tài chính" ở Lào, lộ đường dây cờ bạc 4.000 tỉ đồng, tiền chảy về Trung Quốc - Ảnh 1.

Đại tá Lê Văn Hóa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo công tác phá án tại Lào. Ảnh Trần Tuấn

Ngày 9-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỉ đồng.

Theo điều tra, đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN. Quá trình xác minh cho thấy phía sau hệ thống này là mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động xuyên quốc gia, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Sau thời gian phối hợp với lực lượng chức năng Lào thu thập chứng cứ, ngày 13-5, ban chuyên án đã làm rõ hoạt động của 56 người Việt Nam và một người Trung Quốc liên quan đến đường dây.

Đột kích "công ty tài chính" ở Lào, lộ đường dây cờ bạc 4.000 tỉ đồng, tiền chảy về Trung Quốc - Ảnh 2.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoạt động tại nước bạn Lào.

Đột kích "công ty tài chính" ở Lào, lộ đường dây cờ bạc 4.000 tỉ đồng, tiền chảy về Trung Quốc - Ảnh 3.

2 đối tượng Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat là mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm

Đột kích "công ty tài chính" ở Lào, lộ đường dây cờ bạc 4.000 tỉ đồng, tiền chảy về Trung Quốc - Ảnh 4.

Các tang vật thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án.

Cơ quan điều tra xác định sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng người Trung Quốc đã chuyển địa bàn sang Lào từ tháng 2-2026 và thành lập Công ty ASM để che giấu hoạt động phạm tội.

Núp bóng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là đơn vị trung chuyển tiền cho các cổng game cờ bạc trực tuyến. Mọi giao dịch nạp, rút tiền của người chơi đều được thực hiện thông qua hệ thống này. Đổi lại, tổ chức được hưởng hoa hồng từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Để vận hành đường dây, các đối tượng tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang Lào làm việc theo mô hình khép kín, phân công thành các bộ phận quản lý, chăm sóc khách hàng, tài vụ và xử lý giao dịch. Mỗi ngày, hệ thống xử lý khoảng 40 tỉ đồng tiền đánh bạc.

Từ tháng 2-2026 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch liên quan người chơi tại Việt Nam thông qua hệ thống ASM được xác định hơn 4.000 tỉ đồng. Dòng tiền sau đó được chuyển đổi qua tiền điện tử và nhiều khâu trung gian nhằm che giấu nguồn gốc trước khi chuyển về Trung Quốc.

Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò của Triệu Khắc Luân (39 tuổi, ngụ TP HCM) và Vày Lền Phat (31 tuổi, ngụ Đồng Nai), là hai mắt xích quan trọng trực tiếp điều hành hệ thống tại Lào dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; khởi tố 53 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", trong đó tạm giam 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những cá nhân liên quan và rà soát người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game trực tuyến thuộc đường dây này.

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