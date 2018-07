Chuyện lạ ở Long An: Đất thuộc huyện Đức Hoà nhưng... TP Tân An cấp phép

24/07/2018 07:41

Đất nơi này nhưng nơi kia cấp phép



Theo thông tin mà Báo Người Lao Động có được, ngày 22-11-2017, Phó chủ tịch UBND TP Tân An (tỉnh Long An) Huỳnh Văn Nhịn đã ký Quyết định số 1924/UBND-CCQH nhằm cấp chứng chỉ quy hoạch cho ông Nguyễn Minh Trí, bà Phạm Thị Triển và bà Nguyễn Thị Thu Trang để thực hiện việc phân lô, bán nền khu đất có diện tích 142.672m2.

Điều đáng ngạc nhiên là thay vì thuộc địa phận TP Tân An, khu đất nói trên lại nằm ở … huyện Đức Hoà.

Cụ thể, khu đất nằm liền kề Khu đô thị Cát Tường Phú Sinh tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An và được chia làm 3 phân khu. Phân khu 1 có diện tích 49.377m2, phân khu 2 có diện tích 49.307m2 và phân khu 3 có diện tích 37.588m2.

Trong đó, phía Đông – Đông Bắc, Đông – Đông Nam, Nam – Tây Nam giáp nhà dân, phía Tây – Tây Bắc giáp lối đi công cộng ra đường 12m (Khu đô thị Cát Tường Phú Sinh Đức Hoà) và nhà dân.

Dù là đất tại huyện Đức Hoà nhưng chứng chỉ lại do UBND TP Tân An cấp phép.

Cơ sở để UBND TP Tân An cấp chứng chỉ quy hoạch là Quyết định số 3767 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000; Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; Thông báo số 147/UBND ngày 1-11-2017 của UBND TP Tân An về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà; Bản vẽ tổng thể phân lô do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng PV (PV Cons) lập…

Theo chứng chỉ quy hoạch, vị trí các khu đất trên thuộc quy hoạch đất công trình hạ tầng kỹ thuật và không trùng lấp các dự án khác và tiếp giáp liền kề với Khu đô thị Cát Tường Phú Sinh hiện hữu. Do đó, UBND TP Tân An thống nhất mặt bằng tổng thể phân lô tại các khu đất trên theo đề xuất của 3 người chủ sở hữu và đồng ý cho chủ đầu tư tiến hành hoạt động phân lô bán nền.

Không chỉ "lấn sân", cấp phép quy hoạch cho khu đất không thuộc phạm vi mình quản lý, chứng chỉ quy hoạch nói trên còn nêu rõ: "Văn bản này có giá trị chấp thuận chủ trương đầu tư hay cho phép xây dựng, có giá trị liên quan về pháp lý nhà đất đã được cơ quan thẩm quyền công nhận, mang tính chất hướng dẫn về quy hoạch, kiến trúc để nhà đầu tư có cơ sở lập hồ sơ thiết kế phù hợp với định hướng phát triển không gian kiến trúc khu vực tại thời điểm cung cấp thông tin".

Điều này có nghĩa chỉ với chứng chỉ quy hoạch nói trên, UBND TP Tân An đã tiếp tục "vượt quyền", làm thay phần việc của UBND tỉnh (chấp thuận chủ trương đầu tư) và Sở Xây dựng (cấp giấy phép xây dựng).

Chứng chỉ quy hoạch này, sau đó đã được chủ đầu tư xem như giấy tờ pháp lý, mang ra cung cấp cho khách hàng. Khu đất nói trên cũng được "hô biến" thành dự án Lexington Garden và chào bán cho khách từ tháng 1-2018.

Giả mạo giấy tờ?

Để làm rõ hơn về chứng chỉ quy hoạch nói trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Huỳnh Văn Nhịn, Phó chủ tịch UBND TP Tân An.

Ông Nhịn cho biết mình đã biết đến văn bản nói trên từ tháng 1-2018, đồng thời khẳng định chứng chỉ quy hoạch nói trên là văn bản giả mạo chữ ký. Lý do là nó không nằm trong thủ tục hành chính về vấn đề phân cấp, TP Tân An không thể ký quyết định, cấp chứng chỉ quy hoạch về đất đai cho huyện Đức Hoà.

Khu đất nói trên hiện được "hô biến" thành dự án Lexington Garden và đã chào bán cho khách hàng từ tháng 1-2018.

Thế nhưng, khi chúng tôi đặt câu hỏi là kể từ khi biết đến văn bản nói trên đến nay, ông Nhịn nói riêng và UBND TP Tân An nói chung đã có động thái nào để thông báo cho các cơ quan chức năng hay không, bởi việc giả mạo chữ ký đã có dấu hiệu của việc lừa đảo, ông Nhịn cho biết đến nay, mình vẫn chưa có bất cứ văn bản báo cáo nào. Thay vào đó, ông chỉ trao đổi miệng với Phó chủ tịch UBND huyện Đức Hoà vào thời điểm đó mà thôi.

"Lúc đó, tôi cũng muốn làm văn bản nhưng chỗ Đức Hoà (UBND huyện Đức Hoà – PV) phải trao đổi, xem có phản ứng gì với tôi không vì nó không phải vi phạm pháp luật", ông Nhịn nói.

Khi chúng tôi cho rằng việc thông báo bằng văn bản đến các cơ quan chức năng là nên làm bởi các cá nhân trong chứng chỉ quy hoạch nói trên có thể lợi dụng văn bản đó để đi lừa đảo khách hàng, ông Nhịn cho rằng mình không có chức năng phải thông báo "vì không có ai thông tin cho mình. Người ta phải đến với mình để phản ánh thì tôi mới trả lời, còn không thì thôi vì trên mạng rất nhiều thông tin mà".

Thậm chí, ông Nhịn cho rằng văn bản nói trên mới chỉ xuất hiện trên mạng, chưa có ai bị thiệt hại. Tuy nhiên, khi được biết chủ đầu tư đã sử dụng chứng chỉ quy hoạch nói trên để mở bán sản phẩm từ tháng 1-2018, ông Nhịn khẳng định: "Đó không thuộc sự quản lý của tôi".

Luật sư Lê Ngô Trung, hãng luật Vega, cho biết về mặt pháp lý, điều dễ dàng nhận thấy là thẩm quyền cấp chứng chỉ quy hoạch này không đúng. Do đó, vấn đề ở đây cần xem xét là tính xác thực của văn bản này. Trường hợp văn bản này được cơ quan nhà nước (UBND TP Tân An) ban hành thì cần phải thu hồi theo thủ tục và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

"Trường hợp văn bản trên do tổ chức, cá nhân giả mạo thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải khởi tố điều tra để làm sáng tỏ vụ việc; đồng thời sớm khắc phục và hạn chế các hệ lụy, thiệt hại cho người dân" - luật sư Trung nói.

Sơn Nhung - Minh Nghĩa