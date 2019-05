Đất nền được tìm kiếm nhiều nhất chợ địa ốc trực tuyến

16/05/2019 20:31

Ảnh minh họa

Đất thổ cư, đất nền dự án có tỷ lệ quan tâm của người dùng online tăng 20% so với 12 tháng trước, đạt 12,5 triệu lượt tìm kiếm. Chung cư có hơn 6 triệu lượt người tìm kiếm thông tin, tăng 27% so với quý I/2018. Nhà riêng lẻ đạt 8,1 triệu lượt tìm kiếm, tăng 4%. Nhà phố có số lượt tìm kiếm sụt giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 2,3 triệu lượt.

Tại TP HCM giá đất thổ cư và đất nền dự án tại quận 9 có mức độ quan tâm cao nhất, đây cũng chính là địa bàn tâm điểm thị trường bất động sản liền thổ khu Đông Sài Gòn. Theo sau quận 9 là Thủ Đức và Bình Chánh cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người mua và nhà đầu tư.

Trong khi đó, tại thị trường bất động sản các tỉnh phía Nam, các địa bàn nhận được nhiều sự quan tâm lần lượt là: Biên Hòa, Thuận An, Thủ Dầu Một, Nhơn Trạch, Đức Hòa.

Nếu xét trong phạm vi cả nước, TP HCM là địa bàn được nhà đầu tư bất động sản tìm kiếm thông tin nhiều nhất, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018 trong khi Hà Nội chỉ tăng 12%.

Những thị trường bất động sản trỗi dậy trong quý I/2019 đang được nhà đầu tư tìm kiếm trực tuyến nhiều là Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An có tỷ lệ lượt tìm kiếm tăng 18%, vượt qua 2 thủ phủ du lịch biển là Đà Nẵng, Nha Trang có lượng tìm kiếm thông tin tăng 17%.

Theo Vũ Lê (vnexpress.net)