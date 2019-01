Dự báo phân khúc đất nền tiếp tục sôi động năm 2019

14/01/2019 16:39





Dự báo phân khúc đất nền tiếp tục sôi động trong năm 2019

Tiếp tục là kênh hấp dẫn nhà đầu tư

Mặc dù nguồn hàng tiếp tục khan hiếm đến thời điểm giáp Tết âm lịch nhưng đất nền vẫn là phân khúc được đánh giá cao ở nhu cầu mua và có tương lai sáng sủa trong năm 2019.

Trong năm 2018 đất nền được đánh giá có sức tiêu thụ khả quan, giao dịch ổn định. Về nguồn cung, theo báo cáo của DKRA Việt Nam thị trường năm 2018 đón nhận khoảng 3.736 nền, bằng 52% so với nguồn cung của năm 2017. Trong đó, tỉ lệ tiêu thụ đạt 86%, bằng 48% năm 2017. Trong 6 tháng cuối năm 2018, mức tăng giá của đất nền không có nhiều biến động, từ khoảng 12-15%. Khu vực Tây Bắc TP HCM chiếm tỉ trọng lớn về nguồn cung trên thị trường với các dự án 1-2ha.

Đất nền vẫn là loại hình được nhiều NĐT lựa chọn

Theo ghi nhận thực tế, vào thời điểm từ tháng 11-2018, xu hướng NĐT dịch chuyển đến các khu ven, lân cận TP HCM "săn" đất nền ngày càng nhiều là minh chứng cho sự hấp dẫn của phân khúc này. Theo các NĐT, nếu so với các phân khúc khác trên thị trường, bỏ tiền vào đất mang lại sự "yên tâm" nhiều hơn, rủi ro vì thế cũng thấp hơn. Đặc biệt sản phẩm này phù hợp với đa dạng các NĐT trên thị trường.



Hiện nay, do thị trường trải qua nhiều sự biến động về giá, hoạt động đầu tư đất nền vì thế cũng thay đổi. Nếu trước đây NĐT mạnh dạn bỏ tiền vào các dự án chưa ra sổ để hưởng chênh lệch cao hơn khi nền đất đã có sổ thì hiện nay đa số NĐT được hỏi đều trả lời, chỉ yên tâm khi bỏ tiền vào đất đã có sổ do pháp lý, thủ tục đất đai ngày càng siết chặt, không thể nói trước được điều gì. Do đó, những nền đất trống (đã sổ hồng) còn sót lại trong các khu dân cư luôn hấp dẫn khách hàng, trong đó có NĐT. Tuy nhiên, so với những năm trước, hiện nay NĐT cẩn trọng khi quyết định xuống tiền với đất nền hơn.

Cảnh báo tình trạng đầu cơ, đẩy giá đất nền vượt giá trị thực

Nói về lý do khách hàng thận trọng hơn, theo ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Bộ phận R&D DKRA Việt Nam, thời gian qua phân khúc đất nền có tỷ lệ đầu tư, đầu cơ lớn và qua qua mỗi lần giao dịch, mức giá sản phẩm bị đẩy cao vượt thị giá thực cho nên khách mua hiện nay phần nào "e dè" và cẩn trọng hơn. Đặc biệt đối với khách hàng là NĐT khi giá đất đã lên quá cao thì phần chênh lệch bán ra sẽ hạn chế khiến họ xem xét khá kỹ lưỡng thời điểm cũng như vị trí đầu tư.

Cũng theo đơn vị này, từ năm 2018, sức hấp thụ của thị trường đất nền bắt đầu giảm nhiệt, giao dịch thứ cấp cũng không còn sôi nổi như những năm trước. Những cơn sốt đất nền vùng ven đẩy thị trường vào tình trạng nóng sốt quá mức, đỉnh điểm từ năm 2017 đến nửa đầu năm 2018, tuy đã được điều chỉnh kịp thời, song vẫn gây ra nhiều lo ngại. Tuy vậy, thị trường BĐS trong giai đoạn 2014 - 2018 về cơ bản vẫn là một bức tranh đáng lạc quan và có nhiều cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Nhiều lo ngại về nóng sốt, đầu cơ thổi giá vẫn được cảnh báo ở phân khúc đất nền trong giai đoạn sắp tới

Theo một số ý kiến từ chuyên gia và doanh nghiệp, rất có thể trong giai đoạn tiếp theo đất nền sẽ "tái sốt" cục bộ ở một số khu vực. Cơn sốt này sẽ không tập trung ở khu ven TP HCM mà giãn ra các tỉnh, thành lân cận – nơi mà giá BĐS có thể lên tiếp tục lên được nữa. Tuy vậy, theo ghi nhận, mức tăng giá BĐS sẽ không cao như thời điểm 1-2 năm trước vì thực tế giá BĐS các khu vực TP HCM đã tăng chóng mặt thời gian qua, theo các chuyên gia nó đã vượt xa giá trị thực từ rất lâu…



Theo Hạ Vy (cafef.vn)