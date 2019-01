Hơn 500 khách hàng dự lễ giới thiệu dự án Everde City

13/01/2019 13:04

Everde City, nơi tinh hoa hội tụ



Ngày 12-1, tại Trung tâm hội nghị Adora quận 5, TP HCM, chủ đầu tư Tập đoàn Tân Tạo và Tổng đại lý phân phối dự án Khu đô thị Everde City là Công ty Công nghệ Bất động sản Rever đã tổ chức lễ giới thiệu dự án Everde City, buổi lễ chào đón sự tham dự của hơn 500 khách hàng. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của dự án khu đô thị Everde City - do Tập đoàn Tân Tạo phát triển...

Với tổng diện tích 356ha, Everde City là một trong những dự án có quy mô lớn nhất tỉnh Long An. Với thiết kế hiện đại, Everde City được kỳ vọng trở thành một "tuyệt tác" giữa dòng Long An, mang vóc dáng các khu đô thị biểu tượng trên thế giới như New York, Melbourne, Paris…

Khu đô thị Everde City là dự án tổ hợp khu dân cư - tài chính - thương mại - dịch vụ - giải trí tại huyện Đức Hòa - Long An. Dự án được đánh giá là trọng điểm kinh tế chiến lược của Long An.

Lễ giới thiệu dự án Khu đô thị Everde City - Ảnh: NK

Đặc biệt, dự án tọa lạc tại vị trí đắt giá trong trung tâm huyện Đức Hòa, nơi có cộng đồng đông đảo cư dân văn minh, đây là dự án duy nhất ở Long An hiện tại có hệ thống giáo dục liên cấp từ bậc tiểu học đến đại học và bệnh viện nằm trong nội khu... hệ thống mảng xanh hàng đầu Việt Nam với diện tích lên đến 16m2/người hứa hẹn sẽ đem đến một không gian sống hoàn hảo, trọn vẹn nhất cho các cư dân.

Bên cạnh đó, Everde City còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời dành cho các nhà đầu tư có tầm nhìn, bởi đây là sản phẩm bất động sản hiếm có trên thị trường.

Ông Trần Hoàng Ân, phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Tạo, phát biểu giới thiệu - Ảnh: NK

Chia sẻ tại lễ giới thiệu dự án, ông Trần Hoàng Ân - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Tạo, cho biết "Everde City là một trong những đứa con tâm đắc nhất của Tập đoàn, với hy vọng mang lại không gian sống tốt nhất và là kênh đầu tư hiệu quả cho khách hàng. Chính vì vậy từng ngày một Tân Tạo cố gắng phát triển nhiều hơn nữa cho dự án".

Nhiều ưu đãi dành cho khách hàng

Cũng tại sự kiện, khách hàng và cư dân đã tích cực đón chào và thành công hàng chục giao dịch.

Hơn 500 khách hàng tham dự lễ giới thiệu dự án Khu đô thị Everde City - Ảnh: NK

Trong lễ mở bán, những khách hàng chốt giao dịch khu đô thị Everde City đã dành được nhiều ưu đãi "khủng" của nhà đầu tư.. Khách hàng có nhu cầu sẽ được hỗ trợ vay vốn trong vòng 25 năm và lên đến 70% giá trị bất động sản...Cuối lễ giới thiệu dự án, khách hàng còn nhận được 5 chỉ vàng 9999 từ trò chơi rút thăm trúng thưởng.

Khách hàng may mắn nhận được phần thưởng lớn trong trò chơi rút thăm - Ảnh: NKss

Anh Lê Tấn Tài (35 tuổi, ngụ TP HCM) – người đặt cọc mua đất khu đô thị Everde City chia sẻ: "Vợ chồng tôi đã chốt mua dự án này vì nó tương đối gần TP HCM, giá rẻ, vị trí đẹp, quan trọng là những tiện ích nội khu xứng tầm, đặc biệt tôi cực kỳ ấn tượng với thiết kế dành cho mảng xanh của dự án. Thật khó để tìm được một dự án có mảng xanh phủ khắp như vậy, điều này sẽ đảm bảo không khí luôn trong lành và tươi mát cho gia đình của tôi và những cư dân khác".

