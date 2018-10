Kinh nghiệm đầu tư nhà cho người nước ngoài thuê

01/10/2018 15:57





Hệ thống tiện ích nội khu – tiêu chí không thể thiếu khi chọn thuê căn hộ của người nước ngoài.

Với hiệu suất lợi nhuận cao hơn đến 20-30% so với nhiều kênh đầu tư khác, đầu tư chung cư cho người nước ngoài thuê đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn vì hiệu suất lợi nhuận cao, ổn định.

Theo báo cáo mới đây của Savills, Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tỉ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ. So với ở Singapore, tỉ suất này cao hơn 2 lần, ở Bangkok là hơn 1,7 lần.

Lý giải cho sự phát triển nhanh chóng của thị trường căn hộ cho thuê thời gian gần đây, CEO TNR Holdings cho rằng nhà đầu tư khi mua căn hộ để cho thuê có thể thay đổi mục tiêu nếu thị trường bất động sản có nhiều biến động. Cùng một khoản đầu tư nhưng vừa giúp bảo toàn vốn vừa sinh lời tốt nên nhiều nhà đầu tư đã chọn kênh đầu tư này.

Bên cạnh đó, quy định của Luật Nhà ở chỉ cho tối đa 30% số lượng căn hộ trong một dự án đươc phép bán cho người nước ngoài. Người nước ngoài cũng không được sở hữu bất động sản có gắn liền với đất tại Việt Nam. Do đó, người nước ngoài có xu hướng thuê căn hộ cũng là điều dễ hiểu.

Thị trường đầu tư bất động sản cho thuê đang trở thành kênh đầu tư có hiệu suất sinh lời cao so với vàng, ngoại tệ hay tiết kiệm. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số yếu tố sau để đảm bảo việc đầu tư hiệu quả.

Một số khu vực đang quy tụ rất đông người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội có thể kể đến ở phía Tây như khu vực Mỹ Đình, Hồ Tùng Mậu với cộng đồng người Hàn Quốc, Nhật Bản; khu vực Quảng An, Tây Hồ tập trung khách châu Âu…

Các khu vực này có nhiều cơ quan, văn phòng đại diện của nước ngoài nên nhiều người khi đến Việt Nam sinh sống, làm việc cũng có nhu cầu tìm nơi ở thuận tiện đi lại vì giao thông Việt Nam khá phức tạp: phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế; thường xuyên tắc đường; ý thức tuân thủ luật giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông cá nhân còn kém,…

Bên cạnh đó, "lực hút" của các khu vực này đối với cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam đến từ không gian sống. Người nước ngoài vốn rất coi trọng sức khỏe và chất lượng cuộc sống, gần gũi thiên nhiên, chính vì vậy, một không gian sống nhiều cây xanh và thoáng mát là lựa chọn tối ưu khi chọn thuê nhà….

Trong khi khu vực Hồ Tây với nhiều không gian xanh tự nhiên thì một số dự án ở khu vực phía Tây, chủ đầu tư đã tạo được không gian xanh đáp ứng được đòi hỏi khắt khe của nhóm đối tượng này. Đơn cử như dự án TNR Sky Park với không gian xanh mướt từ cổng vào đến quảng trường, hồ điều hòa rộng 15ha tạo nên một hệ sinh thái xanh vô cùng mát mắt… Theo chủ đầu tư của dự án này, số cư dân ngoại ở đây gần chạm ngưỡng khung quy định là 30%.

Nhìn chung, các căn hộ cho thuê hiện nay tập trung phần lớn ở phân khúc cao cấp. Lý do dễ hiểu bởi các chuyên gia nước ngoài khi đến làm việc tại Việt Nam họ được trả thù lao cao và được cấp ngân sách thuê nhà. Vì vậy, số lượng khách mua căn hộ cao cấp để cho thuê và đầu tư chiếm thị phần khá lớn hiện nay.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trên thị trường hiện nay, chỉ một số ít chủ đầu tư có đủ khả năng thiết kế một dự án bất động sản thoả mãn được các đòi hỏi khắt khe của nhóm đối tượng này. Đặc biệt là khả năng quy tụ các dịch vụ và tiện ích tiêu chuẩn cao đáp ứng được các nhu cầu của cư dân quốc tế ngay trong lòng dự án. TNR Sky Park hiện là một trong số ít các dự án đáp ứng được đầy đủ hệ thống các tiện ích theo xu hướng "all in one" bao gồm hệ thống trường học liên cấp quốc tế; bể bơi 4 mùa trong nhà - ngoài trời; khu vui chơi trẻ em; phòng tập đa năng; siêu thị…

Chỉ cần nắm bắt trúng tâm lý trên của người nước ngoài, chắc chắn nhà đầu tư sẽ dễ dàng lựa chọn được căn hộ để đầu tư thành công với loại hình bất động sản cho người nước ngoài thuê vốn đang được dự báo là xu hướng sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới .

Nguyệt Vũ (vneconomy.vn)