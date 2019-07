Bên cạnh đó, trong khuôn khổ giải thưởng, dự án The Grand Manhattan (Q.1, TP HCM) đã nhận giải Best Luxury Mixed-Use Development Vietnam 2019 (Dự án/Công trình phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam 2019), và giải Best Innovative Resort Landscape Architectural Design Vietnam 2019 (Dự án nghỉ dưỡng có thiết kế cảnh quan đột phá nhất Việt Nam 2019) dành cho dự án NovaWorld Phan Thiet.



Best Developer Vietnam 2019 là giải thưởng quan trọng nhất của đợt bình chọn này, được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Uy tín của chủ đầu tư và chất lượng chăm sóc khách hàng, chất lượng các dự án, đổi mới và sáng tạo trong phát triển dự án, những thành tựu và đóng góp cho thị trường bất động sản và xã hội.

Đại diện Novaland Group nhận giải Best Developer Vietnam tại Dot Property Awards 2019

Trải qua hành trình hơn ¼ thế kỷ hình thành và phát triển, Novaland hiện sở hữu danh mục hơn 40 dự án nhà ở với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng đang triển khai, đã đưa vào sử dụng như: căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại, Office-tel…

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2019 – 2023 của Tập đoàn, Novaland tiếp tục tập trung vào ngành nghề chủ lực là đầu tư và phát triển bất động sản tại phân khúc trung cao. Tổng quỹ đất đã tích lũy và đang nghiên cứu phát triển của Novaland hiện vào khoảng 4.270 ha, dành cho 03 dòng sản phẩm chủ lực, bao gồm: Đô thị/khu nhà ở tại TP HCM, BĐS du lịch nghỉ dưỡng và nhóm BĐS khu đô thị vệ tinh tại các tỉnh lân cận.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh bền vững, chăm lo đời sống nhân viên hiệu quả, Tập đoàn Novaland còn luôn nỗ lực phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Novaland tiếp tục đóng góp cho cộng đồng hơn 36 tỷ đồng, ưu tiên triển khai các chương trình có tác động lâu dài cho sự phát triển đất nước. Tiêu biểu như đồng hành cùng chương trình "Nước sạch học đường", đồng hành cùng đội tuyển bóng rổ nữ thuộc liên đoàn bóng rổ nữ TP HCM, trao tặng hàng nghìn suất học bổng đến học sinh hiếu học tỉnh Quảng Nam thông quỹ STF Phạm Phú Thứ, hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường tiểu học Long Khánh A3 – điểm trường cô giáo Nhế (xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)…

Những nỗ lực xây dựng và củng cố vị thế Thương hiệu Novaland được nhiều tổ chức uy tín ghi nhận, mới nhất - cổ phiếu NVL tiếp tục lọt vào rổ nhóm cổ phiếu có chỉ số phát triển bền vững VNSI kỳ tháng 7-2019; Thương hiệu tuyển dụng Novaland vào Top "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" do HR Asia Award công bố; Top 2 "Chủ đầu tư Bất động sản uy tín" do Vietnam Report bình chọn; Top 50 "Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư công bố …

Tại buổi lễ, 2 dự án nổi bật của Novaland được xướng tên cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và đánh giá cao của thị trường. Tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ hạng sang The Grand Manhattan toạ lạc tại vị trí lõi trung tâm quận 1, tích hợp những tiện ích chuẩn "resort", mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho chủ nhân sở hữu. NovaWorld Phan Thiet có quy mô gần 1.000 ha được phát triển theo mô hình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí đẳng cấp quốc tế. Dự án giới thiệu dòng sản phẩm second home và shophouse mặt biển có giá trị sinh lợi bền vững, là điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư tiên phong.