Từ Manhattan nước Mỹ đến “Manhattan” TP HCM

14/01/2019 16:20

Từ Manhattan nước Mỹ

Manhattan được ví như là quả tim của nước Mỹ, là thiên đường hoa lệ nhất New York. Với những công trình kiến trúc độc đáo, được đan xen hoàn hảo giữa nét cổ kính cùng hạ tầng hiện đại, tập trung nhiều điểm đến danh tiếng: "thánh đường" tài chính - phố Wall nổi danh toàn thế giới, biểu tượng Times Square, Quảng Trường Thời Đại, đặc biệt là hệ thống sân khấu Broadway - nơi sản sinh ra các siêu phẩm nghệ thuật vĩ đại, Manhattan đã chinh phục tất cả mọi người, kể cả những người khó tính nhất.

Manhattan cũng được đánh giá là khu vực có cuộc sống rất đắt đỏ, luôn có BĐS nằm trong "top" đắt nhất thế giới. Năm 2015, ông Michael Dell, Giám đốc điều hành và là người sáng lập tập đoàn Dell Technologies, đã bỏ ra 100,5 triệu USD để mua căn penthouse của cao ốc One57. Tính ra, ông Michael Dell đã chi gần 9.000 USD cho mỗi foot vuông (0,09 m2) nhà ở. Và chỉ 1 năm sau, căn penthouse của ông đã tăng thêm 18%, tương đương khoảng 20 triệu USD.

Những căn hộ cao cấp ở quận đông dân nhất New York thường ngất ngưởng ở mức hàng chục triệu USD. Bên cạnh đó, giá thuê nhà ở đây dao động từ 4.000 - 8.000 USD/tháng và để sinh sống, người dân cần có thu nhập tối thiểu đạt 200.000 – 400.000 USD/năm, cao gấp đôi so với thu nhập trung bình của thành phố New York.

Đắt đỏ là vậy nhưng Manhattan vẫn là nơi sinh sống trong mơ của hàng triệu triệu người trên giới, đặc biệt là những người thành đạt và giới siêu giàu.

Đến "Manhattan" TP HCM

Nếu Manhattan là khu vực hào nhoáng bậc nhất của New York thì chốn phồn hoa nhất TP HCM chắc chắn thuộc về Q.1. Từ lâu, người ta đã có câu "ăn Q.5, nằm Q.3, muốn phồn hoa thì về Q.1". Đây không chỉ là là nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính, kinh tế quan trọng mà còn là nơi có nhiều điểm văn hóa, du lịch nổi tiếng như: chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, Hội trường Thống Nhất…

Tại Việt Nam, mặc dù thông tin chính thức việc các doanh nhân hay người nổi tiếng sở hữu bất động sản ở khu vực trung tâm ít được truyền thông rộng rãi như ở nước ngoài, nhưng trong thế giới thượng lưu, việc sở hữu một BĐS ở khu vực "phồn hoa’ nhất Sài Gòn từ lâu đã trở thành tiêu chí khẳng định đẳng cấp. Thật trùng hợp, giữa trung tâm Q.1, có một The Grand Manhattan đáp ứng vượt lên những tiêu chí đó.

Tọa lạc tại số 100 Cô Giang – Cô Bắc (Q.1), The Grand Manhattan là tổ hợp căn hộ hạng sang nằm trên một trong những mảnh đất hiếm hoi còn lại ngay tại lõi trung tâm Q.1. Giá trị của The Grand Manhattan càng được nâng tầm và khẳng định với những tầm nhìn "triệu đô" hướng đến những công trình ghi dấu ấn lịch sử - văn hóa của TP HCM, cùng sự kết nối cực ngắn đến chuỗi khách sạn 5 sao, chuỗi tháp văn phòng hạng A, và "phố wall" (khu trung tâm tài chính)…

Do đó, giá trị của một căn hộ hạng sang như The Grand Manhattan không chỉ thể hiện đẳng cấp, mà còn bao gồm vô vàn giá trị khác cho các cư dân. Đó là sự thuận tiện trong giao thông, phát triển mối quan hệ với tầng lớp thành đạt trong xã hội, dễ dàng trải nghiệm những lễ hội văn hóa, âm nhạc đặc sắc hay "shopping" giải trí tại các trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất thành phố. Đặc biệt, cơ hội sở hữu căn hộ The Grand Manhattan đang trở nên dễ dàng, bởi dự án đang áp dụng bài toán tài chính rất hấp dẫn: chỉ cần thanh toán 2.9 tỷ trong 28 tháng là giữ ngay một căn hộ hạng sang và một chỗ đậu xe định danh đắt giá ngay giữa lòng Q.1.

P.Hoàng