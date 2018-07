Vụ đất thuộc huyện Đức Hoà nhưng... TP Tân An cấp phép: "Có người làm giả giấy tờ"

26/07/2018 07:30

Mạo danh?



Như Báo Người Lao Động đã thông tin từ bài trước, sau khi có dấu hiệu giả mạo chứng chỉ quy hoạch do UBND TP Tân An (tỉnh Long An) cấp, các chủ sở hữu của khu đất 142.672m2 nằm tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã "hô biến" khu đất này trở thành dự án Lexington Garden và mở bán cho khách hàng từ tháng 1-2018.

Theo giới thiệu, dự án hiện do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phúc Vinh (PV Invest) làm chủ đầu tư (CĐT)

Trong vai 1 khách hàng có nhu cầu mua đất nền đầu tư, chúng tôi đã liên hệ với 1 nhân viên sale có tên P.T đang bán sản phẩm của dự án này.

Theo T, đến thời điểm hiện tại, dự án đã bán sang giai đoạn 3 và tạm thời hết hàng. Nếu khách có nhu cầu mua thì chỉ có thể là mua sang nhượng lại.

Dự án Lexington Garden hiện đã bắt đầu được CĐT thi công hạ tầng.

"Đợt đầu, giá của bên em là khoảng 7,8 triệu/m2 cho 1 nền diện tích từ 80m2 trở lên. Đến giai đoạn 2 thì lên thành 700 triệu và bây giờ là khoảng 800 triệu/nền. Anh mua, thanh toán 95% hợp đồng thì 12 – 18 tháng sau sẽ ra sổ. Bên em đang làm hạ tầng, nên chắc chắn vài tháng nữa sẽ tiếp tục tăng giá, anh đầu tư chỉ có lời chứ không lỗ đâu anh", T nói.

Khi chúng tôi chê đắt, T. cho biết hiện mình đang có một vài lô khách gửi bán lại từ giai đoạn 1, mức giá chỉ tầm 650 triệu đồng/lô, rẻ hơn mức giá công ty gần cả trăm triệu đồng. Nếu khách hàng muốn mua, có thể làm thủ tục sang tên đổi chủ ngay.

Một điều đáng lưu tâm là do nằm ngay bên cạnh dự án Khu đô thị Cát Tường Phú Sinh của Công ty Cổ phần Địa ốc Cát Tường nên nhân viên sale này đã "hồn nhiên" mang những tiện ích của Cát Tường Phú Sinh vào giới thiệu để tăng thêm độ hấp dẫn dự án của mình.

Bảng cảnh báo ngay cổng vào dự án Lexington Garden của Công ty Cổ phần Địa ốc Cát Tường.

Thậm chí, trên một số website, nhiều nhân viên sale còn tự quảng cáo Lexington Garden là dự án Cát Tường Phú Sinh 2 khiến nhiều khách hàng nhầm lẫn, tưởng thật.

Để ngăn chặn tính trạng này, Công ty Cát Tường đã phải treo các biển cảnh báo ở ngay cổng vào dự án Lexington Garden, cho biết dự án Cát Tường Phú Sinh đã ngưng mở bán từ ngày 1-10-2017 và mọi phần đất bên ngoài biển cảnh báo không nằm trong phạm vi dự án do Công ty Cát Tường đầu tư.

Cần xem xét tính pháp lý

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Võ Văn Cấp, Chánh Văn phòng UBND huyện Đức Hoà, khẳng định trên địa bàn huyện không có bất cứ dự án nào tên Lexington Garden được cấp phép.

Ông Cấp cho biết hiện toàn huyện Đức Hoà mới chỉ có 3 dự án đã và đang được các cơ quan chức năng làm thủ tục cấp phép để đầu tư. Trong số này, có 1 dự án của Công ty Phúc Vinh nhưng là dự án Khu dân cư Đức Hạnh cũng tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà.

"Vừa rồi, rất nhiều dự án đã làm hồ sơ xin cấp phép nhưng huyện không đồng ý. Có những dự án, chỉ rao bán trên mạng, thậm chí còn có cả hợp đồng đặt cọc với dân, đến khi họ tới tìm chúng tôi để hỏi thì chúng tôi mới biết tới", ông Cấp nói.

Tuy nhiên, làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Đức, đại diện Công ty Phúc Vinh, thừa nhận dự án Lexington Garden do Phúc Vinh làm CĐT.

"Trên giấy tờ được cơ quan chức năng cấp phép thì dự án này là dự án Khu dân cư Đức Hạnh, Lexington Garden chỉ là tên thương mại được công ty đặt để làm thương hiệu. Do việc cấp phép này là từ phía tỉnh Long An nên việc UBND huyện Đức Hoà có thể chưa nắm được", ông Đức nói.

Liên quan tới chứng chỉ quy hoạch đã nêu, ông Đức cho rằng có thể đây là văn bản giả, được 1 số đơn vị môi giới và đối thủ cạnh tranh đưa ra nhằm hạ thấp uy tín của Phú Vinh.

"Chúng tôi đã làm thủ tục xin cấp phép đầy đủ và đến nay đã hoàn thành gần 70% giấy tờ pháp lý thì chẳng có lý do gì lại đi làm 1 cái văn bản giả mạo như vậy để tự làm khó mình", ông Đức khẳng định.

Cũng theo ông Đức, vừa qua, khi dự án mới được triển khai, nhiều đơn vị môi giới đã tự động đăng tải thông tin, nhận đặt cọc của khách hàng khi chưa có bất kỳ ký kết hợp tác nào với Phúc Vinh. "Điều nay đã khiến chúng tôi đau đầu xử lý. Vì sản phẩm là của chúng tôi, nhưng sale đi giới thiệu mỗi người 1 ý, dẫn tới hiểu lầm, gây ảnh hưởng lớn đến công ty", ông Đức nói.

Luật sư Lê Ngô Trung, Luật sư cao cấp hãng luật Vega, cho biết nếu chỉ riêng chứng chỉ quy hoạch (có thể là giả mạo) mà CĐT đưa ra thì chưa phải là căn cứ cần và đủ để thực hiện giao dịch mua bán hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay nhà ở. Do vậy, với các trường hợp đã ký kết hợp đồng với CĐT dự án, cần xem xét tính pháp lý của dự án này khi ký kết và thực hiện.

Nếu dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý trước khi mở bán theo Luật Kinh doanh Bất động sản (như văn bản cho phép mở bán của Sở Xây dựng, bảo lãnh …) thì khả năng sẽ được đảm bảo quyền lợi, vấn đề là tiến độ thực hiện của CĐT.

Trường hợp CĐT không đáp ứng được các điều kiện mở bán hoặc vụ việc được cơ quan chức năng khởi tố với các hành vi lừa đảo của CĐT thì rõ ràng người dân là bên bị thiệt hại. Lúc này, khả năng được khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền phụ thuộc vào tài chính còn lại của CĐT.

Vì vậy, người dân đã ký kết các thỏa thuận về mua bán, chuyển nhượng cần phải xem lại hoặc yêu cầu được xem lại tình trạng pháp lý của dự án để sớm đưa ra phương án cần thiết và kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Chẳng hạn như tố cáo, yêu cầu hủy hợp đồng, hoàn trả tiền …

Như vậy, với những thông tin nói trên, có thể khẳng định dự án Lexington Garden đang gặp rất nhiều vấn đề mập mờ về pháp lý. Do đó, khách hàng mua sản phẩm tại dự án này sẽ gặp phải rủi ro rất lớn trong trường hợp dự án không được cấp phép đầu tư.

Sơn Nhung - Minh Nghĩa