Dự báo thời tiết hôm nay, 9-6: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng nóng, mưa dông cuối ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 9-6, TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam đến Tây hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, một số nơi trên 35 độ C.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, buổi sáng khu vực có nhiều mây, nắng xuất hiện khá sớm ở nhiều nơi. Đến trưa và chiều, nắng xuất hiện gián đoạn nhưng cảm giác oi nóng gia tăng, đặc biệt tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Về chiều tối và đêm, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa đến mưa to kèm dông mạnh cục bộ. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Hình thái thời tiết TPHCM và Nam Bộ trong 10 ngày tới
Từ 24-48 giờ tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén và dịch dần xuống phía Nam qua khu vực Bắc Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ duy trì cường độ ổn định. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.
Từ 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén, dịch dần xuống phía Nam và suy yếu. Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới trên cao duy trì trạng thái ổn định; từ ngày 14 đến 15-6, trục áp cao có xu hướng hạ xuống phía Nam, đi qua Nam Bộ và khu vực Nam Biển Đông.
Gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ trung bình, tạo điều kiện cho mưa dông xuất hiện vào chiều tối và tối ở nhiều nơi trong khu vực.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, làm ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất và cây trồng.
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