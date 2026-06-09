Dự báo thời tiết hôm nay, 9-6: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng nóng, mưa dông cuối ngày

Hình thái thời tiết TPHCM và Nam Bộ trong 10 ngày tới

Từ 24-48 giờ tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén và dịch dần xuống phía Nam qua khu vực Bắc Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ duy trì cường độ ổn định. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Từ 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén, dịch dần xuống phía Nam và suy yếu. Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới trên cao duy trì trạng thái ổn định; từ ngày 14 đến 15-6, trục áp cao có xu hướng hạ xuống phía Nam, đi qua Nam Bộ và khu vực Nam Biển Đông.

Gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ trung bình, tạo điều kiện cho mưa dông xuất hiện vào chiều tối và tối ở nhiều nơi trong khu vực.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, làm ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất và cây trồng.