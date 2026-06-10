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Thời sự Chính trị

Đưa quan hệ với Timor-Leste lên tầm cao mới

Th.Anh

Thủ tướng Timor-Leste đề nghị Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm thế mạnh cho thị trường Timor-Leste, nhất là gạo

Chiều ngày 9-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Tại hội đàm sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện đã ký kết, trong đó có Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế và kỹ thuật, sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Timor-Leste do 2 Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì; hướng tới mục tiêu đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Đưa quan hệ với Timor-Leste lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: HỮU HƯNG

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hai Thủ tướng nhất trí sớm phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại song phương; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gạo, nông sản, thủy sản, dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng thiết yếu, viễn thông, chuyển đổi số, hạ tầng, nông nghiệp và dịch vụ. 

Thủ tướng Timor-Leste đề nghị Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm thế mạnh cho thị trường Timor-Leste, nhất là gạo; đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là Viettel với thương hiệu Telemor; bày tỏ mong muốn tiếp tục đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, du lịch, cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, nghiên cứu thiết lập cơ chế song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, thể thao, kết nối giao thông và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, trong đó có việc đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Hai Thủ tướng nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Timor-Leste phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác về miễn thị thực, hợp tác giáo dục và thông tin truyền thông.

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão. 

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