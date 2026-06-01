Đức thắng đậm Phần Lan, lo mất chiến tướng trước thềm World Cup

Cũng chính ngôi sao của VfB Stuttgart sau khi ghi bàn thắng thứ nhì cho riêng mình đã đổ gục xuống sân, sau đó được thay ra với tình trạng chấn thương khá nghiêm trọng trong nỗi thấp thỏm, lo lắng của HLV trưởng tuyển Đức Julian Nagelsmann.



Trận giao hữu cuối cùng của tuyển Đức không suôn sẻ như mong đợi

Tuyển Đức tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026 khi đánh bại Phần Lan 4-0 trên sân nhà ở Mainz. Đây là chiến thắng thứ tám liên tiếp của đoàn quân HLV Julian Nagelsmann, nhưng niềm vui của người hâm mộ Đức bị phủ bóng bởi chấn thương của tiền đạo Deniz Undav.

Deniz Undav lập cú đúp trước Phần Lan

Chân sút thuộc biên chế VfB Stuttgart là ngôi sao sáng nhất trận đấu. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp một, Undav khai thông thế bế tắc ở phút 34 bằng pha đánh đầu cận thành từ đường chuyền chuẩn xác của Joshua Kimmich.

Florian Wirtz (17) chia vui cùng đồng đội sau bàn nhân đôi cách biệt

Sang hiệp hai, tuyển Đức tiếp tục áp đảo. Chỉ ba phút sau giờ nghỉ, Undav cướp bóng từ sai lầm của hàng thủ Phần Lan trước khi kiến tạo cho Florian Wirtz nhân đôi cách biệt. Đến phút 59, tiền đạo 30 tuổi tự mình ghi bàn thắng thứ hai trong trận bằng pha dứt điểm chân trái sau một đợt phản công nhanh, nâng tỉ số lên 3-0.

Deniz Undav rời sân sớm vì chấn thương gân khoeo

Với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, Undav dường như đã ghi điểm mạnh mẽ trong cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công tuyển Đức tại World Cup 2026. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau pha lập công thứ hai, anh bất ngờ ngã xuống sân và ra hiệu không thể tiếp tục thi đấu.

Đội ngũ y tế lập tức vào sân chăm sóc trước khi Maximilian Beier được tung vào thay thế ở phút 61. Những hình ảnh ban đầu cho thấy Undav có thể gặp vấn đề ở vùng đùi hoặc gân khoeo, nhưng Liên đoàn Bóng đá Đức chưa công bố kết quả kiểm tra cụ thể.

Tuyển Đức thắng tưng bừng nhưng nguy cơ mất sao chủ chốt

Chấn thương của Undav khiến Ban huấn luyện tuyển Đức không khỏi lo lắng, bởi tiền đạo này đang đạt phong độ cao đúng vào thời điểm đội tuyển cần hoàn thiện bộ khung cho World Cup. Nếu phải nghỉ thi đấu dài ngày, đây sẽ là tổn thất đáng kể đối với Nagelsmann.

Phần Lan thua ứng viên World Cup cực mạnh - tuyển Đức

Bất chấp sự cố của Undav, tuyển Đức vẫn khép lại trận đấu bằng bàn thắng đẹp mắt của Jamal Musiala, người đánh dấu sự trở lại đội tuyển sau hơn một năm vắng mặt. Chiến thắng 4-0 giúp "Cỗ xe tăng" có thêm sự tự tin trước trận giao hữu cuối cùng với đồng chủ nhà Mỹ, trước khi bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu World Cup thứ năm trong lịch sử.