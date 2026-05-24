Thời sự Xã hội

Dùng cần câu camera soi cá, cần thủ hốt hoảng phát hiện thi thể một phụ nữ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Khi dùng cần câu camera để câu cá thì một cần thủ vô tình phát hiện thi thể một người phụ nữ chìm dưới đáy hồ nên báo công an

Ngày 24-5, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã vớt được thi thể bà P.T.D (SN 1989, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) nghi tự tử tại khu vực Biển Hồ, xã Biển Hồ.

Vào trưa cùng ngày, một người dân đi câu cá tại khu vực Biển Hồ. 

Tại đây, người đàn ông này đã dùng cần câu camera xem dưới nước và phát hiện thi thể chìm dưới đáy hồ nên vội trình báo Công an xã Biển Hồ.

Phát hiện thi thể dưới Hồ Biển Hồ: Cần thủ hốt hoảng Khi câu cá - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm. 

Tại vị trí cách bờ hơn 3 m, độ sâu 3,5 m các cán bộ chiến sĩ đã phát hiện thi thể một phụ nữ và đưa lên bờ.

Qua điều tra ban đầu xác định nạn nhân là chị P.T.D, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Theo người nhà nạn nhân, từ khoảng 8 giờ hôm 23-5, chị P.T.D rời khỏi nhà rồi không thấy trở về.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều tư trang cá nhân, cùng một bức thư tuyệt mệnh.

Lâm Đồng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử, nghi bị bạo lực học đường

(NLĐO) - Gia đình cho rằng em H. (học sinh lớp 8, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị bạo lực học đường kéo dài ở trường học nên đã treo cổ tự tử

Một cây cầu, 2 vụ tự tử trong cùng một ngày

(NLĐO) - Một cây cầu bắc qua phá Tam Giang - Cầu Hai trong một ngày có đến 2 người nhảy cầu tự tử. Một nạn nhân nữ đã được tìm thấy thi thể.

Gia đình nêu lý do khiến người đàn ông để lại ô tô, nhảy hồ tự tử

(NLĐO) – Theo thông tin từ người thân, người đàn ông mới ly hôn vợ, buồn chuyện gia đình nên đã tìm đến cái chết.

