Đừng đợi trượt đại học mới chọn cao đẳng

Không còn là phương án dự phòng, CĐ đang trở thành lựa chọn được nhiều học sinh cân nhắc nhờ chương trình đào tạo sát thực tiễn, thời gian học ngắn và cơ hội việc làm rộng mở.

Giáo dục nghề nghiệp hút người học, doanh nghiệp ưu tiên năng lực

TPHCM sau sáp nhập hiện có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thu hút gần 200.000 người học mỗi năm, trong đó hệ CĐ chiếm phần lớn.

Theo ThS Nguyễn Thụy Vương Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tuyển sinh và Dịch vụ-Trường CĐ Kinh tế TPHCM, nhận thức của học sinh và phụ huynh về học nghề đã thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây. Người học ngày càng quan tâm ngành học có phù hợp, thời gian đào tạo bao lâu và cơ hội việc làm thực tế sau tốt nghiệp.

Đây cũng là định hướng đào tạo quan trọng của các trường CĐ hiện nay: Đào tạo gắn với thực hành, gắn với doanh nghiệp và gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế. “Trong xu hướng hiện nay, doanh nghiệp không chỉ cần người lao động biết lý thuyết mà cần những người biết làm việc, biết sử dụng công nghệ, biết giao tiếp với khách hàng, biết phối hợp trong đội nhóm và có thái độ nghề nghiệp tốt”-ThS Khanh nhấn mạnh.

Theo ThS Nguyễn Thụy Vương Khanh, thí sinh không nên đợi đến khi trượt ĐH mới chọn CĐ. Khi đó, nhiều ngành phù hợp có thể đã gần đủ hoặc đủ chỉ tiêu.

Năm 2025, GDNN tiếp tục ghi nhận chuyển biến tích cực với khoảng 2,2 triệu người tuyển sinh, đạt 107% kế hoạch. Tỉ lệ người tốt nghiệp có việc làm đạt trên 80%, trong đó khoảng 70-75% có việc làm đúng ngành đào tạo.

Thị trường lao động hiện cần nhân lực có kỹ năng thực hành, kỹ năng số và khả năng tham gia công việc nhanh. Đây cũng là lý do các ngành thuộc khối Kinh tế ngày càng được quan tâm.

Ở góc nhìn doanh nghiệp tuyển dụng, bà Ngô Thị Oanh Vũ, đại diện Tập đoàn De Heus Việt Nam, cho rằng việc tuyển dụng không phụ thuộc tuyệt đối vào việc ứng viên học CĐ hay ĐH. Điều quan trọng là yêu cầu của từng vị trí và mức độ sẵn sàng đáp ứng công việc thực tế.

Bà Ngô Thị Oanh Vũ, đại diện Tập đoàn De Heus Việt Nam, nhấn mạnh khả năng học hỏi, thích ứng và tạo giá trị cho doanh nghiệp mới là yếu tố quyết định lộ trình phát triển của người lao động.

Theo đại diện doanh nghiệp, có những vị trí yêu cầu bằng cấp chuyên môn cao nhưng cũng có nhiều vị trí doanh nghiệp ưu tiên tuyển sinh viên CĐ nhờ khả năng thích nghi nhanh và sẵn sàng bắt tay vào việc. Khi đã vào doanh nghiệp, cơ hội phát triển không còn phụ thuộc vào tấm bằng mà phụ thuộc vào năng lực giải quyết vấn đề và giá trị người lao động tạo ra.

Học cao đẳng: Vào nghề sớm, rộng cửa phát triển

ThS Nguyễn Thụy Vương Khanh cho biết lợi thế lớn của bậc CĐ là thời gian đào tạo ngắn, thường từ 2-3 năm. Sinh viên có thể tiết kiệm chi phí, sớm tham gia thị trường lao động, tích lũy kinh nghiệm nhưng vẫn có cơ hội học liên thông.

Tại Trường CĐ Kinh tế TPHCM, khối ngành kinh tế là thế mạnh với các ngành như kế toán, tài chính - ngân hàng, marketing, logistics, kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, quản trị khách sạn, hướng dẫn du lịch. Đây đều là những lĩnh vực có tính ứng dụng cao và gắn trực tiếp với hoạt động doanh nghiệp.

Để sinh viên có thể làm việc ngay sau tốt nghiệp, chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tinh gọn, tăng thực hành và gắn với doanh nghiệp. Sinh viên được tiếp cận chứng từ, phần mềm, dữ liệu nghiệp vụ, đồng thời rèn kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp và tác phong nghề nghiệp.

Một số ngành như quản trị khách sạn, hướng dẫn du lịch, logistics còn triển khai đào tạo kép song song tại doanh nghiệp và nhà trường. Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

Năm 2026, Trường CĐ Kinh tế TPHCM tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu bằng hai phương thức gồm xét học bạ THPT và xét điểm thi THPT quốc gia. Nhà trường cũng mở cổng tuyển sinh trực tuyến, giúp thí sinh chủ động đăng ký và theo dõi kết quả.

"Thí sinh chọn ngành dựa trên năng lực thật, sở thích thật và cơ hội nghề nghiệp thật. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng coi trọng kỹ năng và hiệu quả công việc, CĐ không còn là lựa chọn “dễ thở”, mà là hướng đi thực tế, linh hoạt và giàu cơ hội phát triển lâu dài"-ThS Khanh nhấn mạnh.