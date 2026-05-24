Giá bạc hôm nay 24-5: Động thái mới từ sàn giao dịch bạc ở Singapore

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 24-5: Động thái mới từ sàn giao dịch bạc ở Singapore

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá bạc hôm nay biến động cùng nhịp với vàng, giới đầu tư đang đổ dồn sự quan tâm vào sàn giao dịch bạc ở Singapore.

Cuối tuần ngày 24-5, thị trường bạc hôm nay trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm sau một tuần giao dịch kém tích cực của nhóm kim loại quý.

Tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh bạc như SACOMBANK-SBJ, Ancarat và Phú Quý, bạc miếng được niêm yết quanh mức 2,88 triệu đồng/lượng mua vào và 2,97 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 50.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Ở phân khúc bạc thỏi và bạc kg, mức giảm còn rõ nét hơn. Các thương hiệu Ancarat, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu công bố giá mua vào khoảng 76,8 triệu đồng/kg và bán ra 78,6 triệu đồng/kg, thấp hơn gần 2 triệu đồng/kg so với một tuần trước đó. Riêng SACOMBANK-SBJ niêm yết bạc kg ở mức trên 79,2 triệu đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Diễn biến trong nước phản ánh xu hướng giảm của giá bạc quốc tế. Kết thúc tuần giao dịch, bạc thế giới đóng cửa ở mức khoảng 75,6 USD/ounce, giảm 4,4% so với cuối tuần trước.

Giá bạc hôm nay 24 - 5: Biến động mới từ sàn giao dịch bạc Singapore - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay giảm trong ngắn hạn nhưng triển vọng vẫn tích cực

Không chỉ bạc, vàng cũng chịu áp lực điều chỉnh khi đồng USD duy trì sức mạnh và thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục theo dõi các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Bên cạnh đó, giá dầu thô neo ở vùng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ trở nên khó dự đoán hơn.

Theo giới phân tích, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, với trái phiếu kỳ hạn 30 năm trên 5% và kỳ hạn 10 năm trên 4,5%. Môi trường lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc, từ đó tạo sức ép lên giá kim loại quý trong ngắn hạn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của bạc khá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng mạnh.

Giá bạc hôm nay 24-5: Động thái mới từ sàn giao dịch bạc ở Singapore - Ảnh 1.

Đồ hoạ AI

Một diễn biến đáng chú ý là việc Abaxx Technologies vừa đưa vào giao dịch hợp đồng tương lai bạc Singapore (SSP), sản phẩm được định giá bằng USD và gắn với bạc vật chất có độ tinh khiết 99,99% lưu trữ tại Singapore. Theo doanh nghiệp này, sản phẩm mới được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng lớn từ các ngành công nghiệp như năng lượng mặt trời, điện tử và công nghệ cao.

Ông Michael DiRienzo, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Viện Bạc (Silver Institute), nhận định việc ra mắt hợp đồng tương lai bạc tại Singapore đánh dấu thêm một bước phát triển của thị trường bạc châu Á. 

Trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, đang mở rộng sản xuất pin mặt trời, thiết bị điện tử và các công nghệ năng lượng sạch, nhu cầu bạc được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới.

Các chuyên gia cho rằng chính lĩnh vực công nghiệp, thay vì nhu cầu đầu tư đơn thuần, sẽ là động lực quan trọng hỗ trợ giá bạc trong dài hạn. Điều này giúp bạc vẫn được xem là một trong những kim loại có tiềm năng tăng trưởng đáng chú ý, dù thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 24-5: Động thái mới từ sàn giao dịch bạc ở Singapore - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 21-5: Bạc SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý đồng loạt tăng

Giá bạc hôm nay 21-5: Bạc SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý đồng loạt tăng

(NLĐO) – Giá bạc miếng, bạc thỏi các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng trở lại theo giá thế giới.

Giá bạc hôm nay 20-5: Giảm mạnh theo vàng, chuyên gia nêu yếu tố giúp bạc ngắt mạch lao dốc

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rớt về mốc thấp nhất trong 3 tuần, nhưng bạc có thể được hỗ trợ tăng trở lại nhờ dòng tiền dịch chuyển từ cổ phiếu công nghệ

Giá bạc hôm nay, 19-5: Nhu cầu đầu tư bạc đang quay trở lại?

(NLĐO) – Nhu cầu đầu tư bạc vật chất toàn cầu dự kiến tăng 20% trong năm nay và lên mức cao nhất 3 năm, là một trong những yếu tố thúc đẩy giá bạc tăng.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sbj giá bạc ancarat
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo